TASR

Fortuna liga: Slovan v príprave s Petrákom, cieľ je uspieť v Európe

Futbalisti Slovana Bratislava chcú v novej sezóne okrem úspechov v domácich súťažiach preraziť predovšetkým v pohárovej Európe.

Na snímke tréner ŠK Slovan Bratislava Ján Kozák ml. — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 24. júla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava chcú v novej sezóne okrem úspechov v domácich súťažiach preraziť predovšetkým v pohárovej Európe. Tréner Ján Kozák ml. bude mať k dispozícii takmer rovnaký káder, s akým pracoval v uplynulej sezóne, pribudol do neho český defenzívny stredopoliar Ondřej Petrák. Predávať hráčov sa Slovan nechystá aj vzhľadom ku zhoršenej situácii na trhu.

Slovan začal prípravu od stredy v dvojfázovom režime, v piatok čakalo hráčov váženie. Pred začiatkom sezóny si tréner Kozák vytýčil jasné ciele: „Chceme obhájiť slovenský titul a opäť získať Slovenský pohár. V Európe chceme uhrať čo najlepší výsledok.“

Čakajú ich aj popredné kluby z Maďarska

„Belasí“ strávia prípravu v domácich podmienkach. Na úvod ich preverí Skalica, kde sa predstavia v rámci osláv storočnice miestneho futbalu. Ďalej ich čakajú konfrontácie s maďarským vicemajstrom MOL Fehérvár (28. júla), českým prvoligistom Slováckom (29. júla) a s Puskásovou Akadémiou (1. augusta), ktorá v maďarskej lige obsadila tretiu priečku.

Záverečnú generálku pred novou sezónou absolvujú so Zlínom 5. augusta v Bratislave. „Budú to kvalitné zápasy. Čakajú nás popredné kluby z Maďarska, české tímy sú fyzicky výborne pripravené. Verím, že si hráči oddýchli, aj keď prestávka bola krátka. Myslím si, že sa už tešia na novú sezónu,“ povedal Kozák.

Musia sa mať na pozore

Slovan sa 9. augusta dozvie meno súpera v 1. predkole Ligy majstrov. Nový ročník európskych pohárov bude špecifický. Všetky kvalifikačné kolá s výnimkou play off LM sa odohrajú len na jeden zápas, pričom výhodu domáceho prostredia určí žreb. Slovan bude v prvom kole pri žrebe medzi nasadenými klubmi. „Nemôžeme nikoho podceniť. Dobre sa pripravíme a uvidíme,“ reagoval Kozák.

Generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml. uviedol, že Slovan sa musí mať na pozore: „Ťažko povedať, čo nám to prinesie. Je to zradné, keď sa hrá na jeden zápas, najmä pre kvalitatívne lepšie mužstvá. Nemusíte mať šťastie v tom jednom zápase, takže môže to byť výhoda aj nevýhoda.“

Zatiaľ bez ďalšej posily

Kmotrík prezradil, že okrem Petráka zatiaľ nikto do mužstva nepribudne. Český defenzívny stredopoliar strávil uplynulých sedem rokov v Nemecku, kde pravidelne nastupoval v prvej resp. druhej bundeslige. V Norimbergu si pripísal celkovo 135 štartov, z toho 33 v najvyššej súťaži.

