TASR

Dnes o 11:44 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní V tejto sezóne MLB bude v play off zrejme 16 tímov

Vedenie zámorskej bejzbalovej ligy MLB sa dohodlo s hráčskou úniou na rozšírení play off sezóny 2020.

Ilustračné foto — Foto: pexels.com/pixabay

New York 24. júla (TASR) - Vedenie zámorskej bejzbalovej ligy MLB sa dohodlo s hráčskou úniou na rozšírení play off sezóny 2020. Do vyraďovacej fázy postúpi tento rok šestnásť tímov namiesto desiatich. Ide iba o jednorazové opatrenie a musia ho schváliť majitelia klubov, informoval portál TSN.

Do play off postúpia najlepšie dva tímy z každej divízie a ďalšie dva podľa percentuálnej úspešnosti z každej konferencie. Vo vyraďovačke sa najprv bude hrať na tri víťazstvá, od semifinále na štyri.

Nová sezóna MLB odštartovala v noci na piatok SELČ, v úvodných zápasoch New York Yankees zdolali Washington Nationals 4:1 a Los Angeles Dodgers si poradili so San Franciscom Giants 8:1.