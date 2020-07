TASR

Fortuna liga: Slovan získal z Norimbergu českého stredopoliara Petráka

Slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava získal z nemeckého Norimbergu Ondřeja Petráka.

Ondřej Petrák — Foto: Facebook/ŠK Slovan Bratislava

Bratislava 24. júla (TASR) - Slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava získal z nemeckého Norimbergu Ondřeja Petráka. Dvadsaťosemročný český stredopoliar podpísal s klubom zmluvu na tri roky, informoval web „belasých“.

Petrák strávil v Nemecku sedem rokov a odohral 135 štartov vrátane 33 v najvyššej súťaži. „Po zranení Filipa Lichého a odchode Marina Ljubičiča bolo našou prioritou posilniť stred poľa. V strede nám typologicky chýbal vysoký, fyzicky disponovaný hráč. Ondřej Petrák spĺňal naše kritériá a som veľmi rád, že sme ho získali a dohodli sme sa na trojročnom kontrakte. Dlhodobo sme ho sledovali a zároveň sme získali pozitívne referencie od Mareka Mintála, ktorý ho dobre pozná z Norimbergu,“ uviedol na webe Slovana generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml.

Petrák je odchovanec Slavie Praha, do Norimbergu prestúpil v roku 2014, uplynulé mesiace odohral na hosťovaní v Dyname Drážďany. Na ME 2015 do 21 rokov odohral za Česko všetky tri zápasy a dostal sa aj do širšej nominácie národného A-mužstva.

„Takmer po siedmich rokoch v Nemecku som už potreboval zmenu, chcel som zažiť niečo iné a získať novú motiváciu. Slovan bol mojou prioritou a som veľmi rád, že to takto dopadlo. Prvé dojmy sú výborné, štadión na Tehelnom poli je úplne fantastický! Dlho som nestál na takom krásnom štadióne, a to som naposledy pôsobil v Nemecku. Veľmi túžim po zisku titulu. Chcem pomôcť k naplneniu klubových cieľov či už na domácej alebo medzinárodnej scéne,“ povedal Petrák.