TASR

Dnes o 11:36 čítanie na minútu 0 zdieľaní Martin postúpil do štvrťfinále turnaja HSC Cup, Polášek vypadol

Najvyššie nasadený Andrej Martin sa vo štvrtok prebojoval do štvrťfinále dvojhry na tenisovom turnaji HSC Cup v Piešťanoch.

Andrej Martin — Foto: Facebook/Slovenský tenisový zväz

Piešťany 23. júla (TASR) - Najvyššie nasadený Andrej Martin sa vo štvrtok prebojoval do štvrťfinále dvojhry na tenisovom turnaji HSC Cup v Piešťanoch. V úvodnom kole vyradil Miloša Karola dva razy 6:4 a najbližšie nastúpi proti Matejovi Gálikovi.

„Som rád, že som vyhral aj v sťažených podmienkach, keď som včera veľa bicykloval. Som v najťažšej príprave, bolo to super, vyskúšal som si nejaké hardové prvky, returnoval som v kurte, čo nie je moja štandardná antuková hra. Zajtra mám príležitosť vyskúšať si ďalšie situácie, všetko beriem ako hardovú prípravu, za každý zápas som rád," povedal Martin na oficiálnej stránke Slovenského tenisového zväzu (STZ).

Postúpil aj Molčan

Čech Tomáš Macháč zdolal slovenského súpera Jánosa Feketeho 6:2 a 6:3. V ďalšom kole narazí na Lukáša Kleina. Piaty nasadený hráč zvíťazil nad Andrejom Krajčíkom hladko 6:0, 6:3.

Do štvrťfinále sa prebojoval aj druhý finalista predchádzajúceho podujatia v rámci série Peugeot Tennis Tour 2020 Alex Molčan, ktorý ako štvrtý nasadený hráč zdolal Michala Novanského 6:2 a 6:3. Jeho ďalším súperom bude Tomáš Líška.

Trojsetová bitka Horanského a Pokorného

Druhý nasadený hráč turnaja Filip Horanský potreboval na zdolanie Lukáša Pokorného až tri sety, keď zvíťazil 2:6, 6:2 a 7:5. Vo štvrťfinále narazí na Krištofa Minárika, ktorý si poradil s Petrom Benjamínom Privarom 6:3, 1:6, 6:2.

„Ťažký zápas, špeciálne pre mňa, lebo som nebol vôbec rozohraný. V poslednom čase som toho veľa nenatrénoval, pretože som bol zranený pred týždňom. Bolo to také trápenie. Lukáš hral výborne, mal som čo robiť a som rád, že som to vybojoval. To zranenie bolo viac-menej narazené rebro a obmedzovalo ma to pri každom pohybe aj pri dýchaní. Som rád, že dnes to ako-tak vydržalo a že zajtra to bude v pohode,“ uviedol Horanský.

Už v 1. kole sa rozlúčil s turnajom deblový špecialista Filip Polášek, ktorý podľahol šiestemu nasadenému Tomášovi Liškovi v troch setoch 3:6, 6:3 a 1:6.