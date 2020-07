TASR

Volejbalistky na ME hráčok do 19 rokov aj proti Taliansku a Srbsku

Slovenské volejbalové reprezentantky do 19 rokov (roč. nar. 2002 a mladšie) spoznali súperov v základnej skupine majstrovstiev Európy.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Ondrej Bobek

Bratislava 23. júla (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky do 19 rokov (roč. nar. 2002 a mladšie) spoznali súperov v základnej skupine majstrovstiev Európy, ktoré sa od 22. do 30. augusta 2020 uskutočnia v bosnianskej Zenici a chorvátskom Osijeku.

Zverenkyne Jaroslava Hančáka sa predstavia v I. skupine v Zenici spoločne s domácou Bosnou a Hercegovinou, Talianskom, Srbskom, Bieloruskom a Poľskom. V Osijeku sa stretnú domáce Chorvátsko, Rusko, Turecko, Nemecko, Bulharsko a Francúzsko. Rozhodol o tom štvrtkový žreb v sídle Európskej volejbalovej konfederácie (CEV).

Tréner je so žrebom spokojný

„Skupina je dobrá, osobne som so žrebom spokojný. Na cestovanie by bolo Chorvátsko lepšie, ale na druhej strane si myslím, že Bosna a Hercegovina je pre nás lepší súper. Z druhého a tretieho koša bolo ťažké si vyberať, možno by som chcel radšej Rusko ako Taliansko, ale nevadí. Teším sa na konfrontáciu s Bieloruskom, s ktorým sme mali hrať v kvalifikácii, tak si to aspoň vyskúšame na ostro. Z posledného koša nám vyžrebovali Poľsko, s ktorým sa stretneme aj v príprave v Nitre, malo by sa hrať 1. a 2. augusta. Papierovo by sa možno zdalo hrateľnejšie Francúzsko, ale mám informácie, že majú silný ročník. Žreb sme pozerali všetci spolu, baby to prežívali a boli tam emócie,“ povedal tréner Sloveniek Jaroslav Hančák na oficiálnom webe Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).

Pod jeho vedením odštartoval tím prípravu na ME 11. júla v Nitre. „Ideme podľa plánu, baby pristupujú k tréningom poctivo a pripravujeme sa na vyvrcholenie sezóny. Máme nejaké menšie šrámy, ale našťastie nič vážne. Sme spolu už dlho, tak ako doteraz nikdy a po trinástich dňoch v rade nás čaká voľný víkend. Baby sa tešia, že si trochu oddýchnu a potom pokračujeme v ďalších dvoch prípravných blokoch, ktoré už budú viac hernej zamerané. Našim cieľom na majstrovstvách Európy bude postup zo skupiny, čo znamená skončiť do štvrtého miesta. Uvidíme podľa vývoja na čo budeme mať,“ dodal Hančák.

Pandémia zrušila kvalifikačný turnaj

„Devätnástka“ mala pôvodne na konci apríla bojovať o postup na ME na domácom kvalifikačnom turnaji v Humennom s Češkami, Ukrajinkami a Bieloruskami, pre pandémiu koronavírusu však kvalifikačné turnaje zrušili a Slovenky získali miestenku na šampionát ako šieste v európskom rebríčku junioriek.

Prvé dva tímy zo skupín postúpia do semifinále, družstvá na tretích a štvrtých priečkach budú hrať o konečné 5. až 8. miesto. Finalistky šampionátu získajú miestenku na budúcoročné MS žien do 20 rokov.