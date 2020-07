TASR

Fortuna liga: Dunajská Streda angažovala nemeckého stredopoliara Friedeho

DAC o tom informoval na svojom webe.

Sidney Friede — Foto: dac1904.sk

Dunajská Streda 23. júla (TASR) - Novou posilou futbalistov FC DAC 1904 Dunajská Streda sa stal bývalý mládežnícky reprezentant Nemecka Sidney Friede. Dvadsaťdvaročný ofenzívny stredopoliar, ktorý doteraz pôsobil v druholigovom Wiesbadene, podpísal vo štvrtok s vedením fortunaligového klubu dvojročnú zmluvu. DAC o tom informoval na svojom webe.

Friede je po krajanovi Jannikovi Müllerovi druhou letnou akvizíciou DAC. „Cítim sa skvele a som veľmi šťastný, že tu môžem byť. Prostredie je fantastické, bol som naozaj prekvapený podmienkami na tréning. Veľmi sa teším na začiatok sezóny a na účinkovanie v Európskej lige. Chcem hrávať a gólmi a asistenciami čo najviac pomáhať mužstvu. Možno sa nám podarí dostať do Ligy majstrov, to je môj tajný sen,“ povedal Friede po podpise kontraktu.

Inteligentný, nebezpečný a gólový hráč

Odchovanec berlínskej Herthy najčastejšie nastupuje v strede záložnej formácie. V žiackom veku sa z SC Staaken presunul do Herthy BSC, kde postupne prešiel všetkými mládežníckymi tímami. Vlani prvýkrát zamieril do zahraničia, keď pod súčasným trénerom DAC Berndom Storckom pôsobil v belgickom Mouscrone.

„Sidneyho sme brali ako ofenzívneho stredopoliara, ale hrávať môže tiež na iných pozíciách. V Herthe získal výborné základy, vďaka ktorým sa dostal aj do nemeckej reprezentácie do 20 rokov. Počas predošlého polroka hral druhú Bundesligu. Je to inteligentný, nebezpečný a gólový hráč, ktorý je vo veku 22 rokov stále aj veľmi perspektívny. Sme veľmi radi, že sa rozhodol pre náš klub a verím, že on pomôže nám a my jemu,“ vyjadril sa Storck pre klubový web na adresu Friedeho. Ten bude v novom tíme nastupovať v drese s číslom 23.