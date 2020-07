TASR

Hušbauer opúšťa Slaviu, na sústredenie berú zošívaní aj Hromadu

Český futbalový stredopoliar Josef Hušbauer opúšťa káder majstrovskej Slavie Praha.

Josef Hušbauer — Foto: Facebook/SK Slavia Praha

Praha 23. júla (TASR) - Český futbalový stredopoliar Josef Hušbauer opúšťa káder majstrovskej Slavie Praha. S tímom už neodcestoval na sústredenie do Rakúska a v kariére bude pokračovať v zahraničí. Podľa portálu idnes.cz by mohol zamieriť na Cyprus.

„Po štyri a pol rokoch nás opúšťa veľká osobnosť a ťahúň, stredopoliar Josef Hušbauer prestúpi do zahraničia,“ uviedol pražský klub na svojej webstránke. Odchovanec konkurenčnej Sparty trénoval s tímom po návrate z polročného hosťovania v Dyname Drážďany, s ktorým sa nevyhol pádu z druhej nemeckej bundesligy.

Nová výzva

V Slavii mal zmluvu ešte na rok. Hušbauer pôsobil v Edene od januára 2016, bol pri dvoch majstrovských tituloch, zasiahol aj do piatich duelov v skupine Ligy majstrov. „Je to nová výzva, ďalšia motivácia. Veľmi sa na to teším. Dúfam, že sa mi už do tretice vydarí zahraničný angažmán, pretože pri prvých dvoch to tak nebolo. V piatok odlietam a hneď by som sa mal pripojiť k svojmu novému tímu na sústredení,“ povedal Hušbauer.

Naopak, „zošívaní“ berú do Rakúska najnovšie posily, niekoľko mladíkov či navrátilcov z hosťovania ako sú Mick Van Buren, Jan Sýkora, Jaroslav Zelený či slovenský stredopoliar Jakub Hromada. Tomu vypršalo hosťovanie v Liberci.