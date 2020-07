Monika Hanigovská

Dnes o 12:00 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Konečne budú spolu! Súd uznal, že deti Very Wisterovej patria na Slovensko

Americká sudkyňa uznala, že domovom moderátorkiných detí je Slovensko. Pozrite si podrobnosti.

Sudkyňa uznala, že domovom detí je Slovensko. — Foto: Instagram/verawister

CHICAGO 24. júla – Moderátorke Vere Wisterovej sa môže o niečo ľahšie dýchať. Po tom, čo jej bývalý manžel, americký hudobný producent židovského pôvodu Jeremy Hulsh, uniesol koncom októbra minulého roka ich dvoch synov Thea (6) a Harlowa (8) z bratislavského nákupného centra, začal s nimi žiť v Amerike bez jej zvolenia. Po mesiacoch trápenia však súd v americkom Illinois v týchto dňoch rozhodol, že jej deti patria na Slovensko.

Americký súd v utorok rozhodol, že deti Very a Jeremyho sa majú vrátiť na Slovensko do 21 dní. Rozsudok vyniesla sudkyňa Virginia M. Kendall. Exmanžel musí navyše hradiť náklady na ich návrat, rovnako ako náklady spojené s pojednávaním, informoval o tom Nový Čas.

Vera Wisterová sa za Izraelčana Hulsha vydala v roku 2010. Manželia žili istý čas v Izraeli, kde sa im narodili aj deti. Po šiestich rokoch sa však ich manželstvo rozpadl a s deťmi sa vrátila na Slovensko. Tu prebehol aj rozvod pri ktorom súd určil, kedy môže otec vídať deti v prítomnosti Very alebo toho, koho vyberie.

„Súd dal Vere za pravdu v tom, že sa z Izraela presťahovali na Slovensko, kde plánovali žiť. Dôkazom mal byť aj fakt, že sa v Izreali zbavili akýchkoľvek záväzkov a deti po príchode na Slovensko prihlásili do škôlky a k lekárom. Sudkyňa sa preto nechala počuť, že domovom detí je Slovensko, nakoľko väčšinu svojich životov strávili tu.“

Americký súd v kauze Wisterovej a Hulsha tiež rozhodol, že spôsob, akým odviedol svoje deti bol neakceptovateľný. Jeremy Hulsh vyzdvihol deti v októbri 2019 z bratislavského nákupného centra, kde s nimi mal tráviť čas počas súdom nariadeného styku. S deťmi bol moderátorkin otec.

„Hulsh totiž zobral deti v súdom nariadených návštevných hodinách iba v teplákoch a tričkách najskôr autom do Maďarska, odkiaľ odleteli súkromným lietadlom do Londýna a následne do kanadského Toronta,“ informoval slovenský portál. Potom sa s deťmi premiestnil do Chicaga bez toho, aby moderátorka vedela, kde sa jej deti nachádzajú.

Hoci má moderátorka za sebou jedno víťazstvo, úplne vyhraté ešte nemá. Producent sa odvolal a podľa posledných informácií požiadal o pozdržanie výkonu rozsudku. Kým sa teda neposúdi, či sú jeho námietky oprávnené, rozhodnutie o návrate detí sa môže odložiť, upresňuje aktuálny stav Nový čas.