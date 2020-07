TASR

Nový klub NHL odhalil svoj názov, logo i farby. Pozrite sa, ako sa bude volať

Nový klub zámorskej hokejovej NHL sa bude volať Seattle Kraken.

Logo tímu Seattle Kraken na ikonickej budove Space Needle v meste Seattle. — Foto: TASR/AP

Seattle 23. júla (TASR) - Nový klub zámorskej hokejovej NHL sa bude volať Seattle Kraken. Vedenie expanznej organizácie odhalilo názov tímu vo štvrtok počas oficiálnej prezentácie.

Klub zo Seattlu, ktorý by sa mal zapojiť do súťaže od sezóny 2021/2022, si zvolil do názvu morskú príšeru zo škandinávskej mytológie. „Kraken je meno pochádzajúce od fanúšikov. Tí ho navrhli a uviedli do života,“ vysvetlil výber názvu prezident klubu Tod Leiweke.

Vypusťte Krakena

Vedenie NHL už v decembri 2018 rozhodlo, že profiliga sa od októbra 2021 rozšíri o 32. klub, pochádzajúci zo Seattlu. Dlhých 19 mesiacov sa špekulovalo o jeho názve, do úvahy prichádzali Seattle Sockeyes, Evergreens či Metropolitans, niektorí fanúšikovia navrhovali Seattle Thunderbirds podľa tamojšieho juniorského tímu.

Logo tímu Seattle Kraken. Foto: TASR/AP

Dresy tímu Seattle Kraken. Foto: Twitter/Seattle Kraken

Napokon sa v meste na severozápadnom pobreží USA rozhodli „vypustiť“ Krakena, čo je názov, ktorý favorizovala väčšina tamojších hokejových priaznivcov. „Cítili sme, že tento názov je autentický a zároveň vznešený. Mali sme silný pocit, že toto bude správna voľba. Do tejto značky som sa zaľúbil a myslím si, že rovnako sa do nej zamilujú naši fanúšikovia,“ povedala pre AP viceprezidentka klubu pre marketing Heidi Dettmerová.

Klub takisto odhalil svoje primárne farby, hlavnou bude tmavomodrá a komplementárnymi budú modrá, svetlomodrá a červená farba. Logo, štylizované v písmene S, znázorňuje Krakena vynárajúceho sa z morských hlbín.