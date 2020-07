Dominika Pacigová

Miro Jaroš: Deti mi po koncertoch hovoria, že chcú, aby som bol ich tato

Spevák Miro Jaroš sa netají tým, že chce tvoriť aj pre dospelé publikum, a preto pripravuje pre svojich fanúšikov prekvapenie.

Miro Jaroš na koncerte. — Foto: Facebook - Miro Jaroš / Peter Frolo

BRATISLAVA 26. júla - Na jeho koncertoch si nespievajú len deti, ale aj ich rodičia či starí rodičia. So žltou košeľou sa spočiatku nevedel skamarátiť, no v dnešných dňoch je neoddeliteľnou súčasťou jeho koncertov pre deti. A priznáva, že najviac ho teší to, keď ratolesti počúvajú jeho piesne o čistých rúčkach či čarovných slovíčkach a osvojujú si tieto návyky. Z času na čas majú dokonca aj špeciálne priania.

„Stáva sa to najmä po koncertoch, že sa dieťatko zdôverí mamine - chcel by som, aby Miro Jaroš býval s nami. Ani neviem, ako mám na to zareagovať,“ hovorí s úsmevom na tvári Miro Jaroš pre Dobré noviny.

V priloženom videorozhovore s Mirom Jarošom sa dozviete: ako vníma dnešné deti a ich rodičov,

v čom vidí najväčšiu zmenu, čo sa týka správania mladšej generácie,

ako vznikla kombinácia žltá košeľa, červený motýlik a modré nohavice,

či už dostal nejaké bizarné ponuky od detí, prípadne od rodičov,

čím ho jeho mamina inšpiruje,

či mali taký pekný a blízky vzťah už od detstva,

odkiaľ čerpá inšpiráciu pri tvorbe textov.

Kombinácia, ktorú deti milujú

Pred koncertom si oblieka žltú košeľu, modré nohavice a viaže si červeného motýlika. „Keď si to nedám, deti reklamujú, že to nie je Miro Jaroš,“ prezradil spevák.

Táto farebná kombinácia však vznikla náhodou. Pred koncertom zavolal vtedajšej štylistke, Barbore Yurkovic, aby ho obliekla tak, že bude všetkým jasné, že ide len o „úlet“ či jednorazovú odbočku. „Zavolala mi s tým, že nenašla nič iné, len žltú košeľu, červeného motýlika a modré nohavice, ktoré si obliekam do dnešného dňa,“ zaspomínal na svoje začiatky.

Miro Jaroš si pred koncertom viaže červeného motýlika, oblieka si žltú košeľu a modré nohavice. Foto: Facebook - Miro Jaroš / Peter Frolo

Mama ho motivuje a inšpiruje

Už na prvom koncerte očaril stovky detí a zožal obrovský úspech. Tvorba pre deti ho neskutočne napĺňa. „Keď vidím tváre detí a ich spontánne reakcie, dojíma ma to. Jedno dievčatko sa dokonca rozplakalo, pretože veľa detí si asi myslí, že som iba nejaká postavička a neexistujem,“ objasnil.

Miro Jaroš má veľa detských, ale aj dospelých fanúšikov, no veľkou oporou mu je práve mamina. „Je skvelé mať mamu, ktorá je motiváciou a inšpiráciou. Nedávno jej diagnostikovali rakovinu, z ktorej sa úspešne dostala. Dala nám pár životných lekcií, ako zvládnuť takéto situácie. Nikdy sa ochoreniu nepoddala, prijala ho a v hlave si nastavila, že sa z toho vylieči. Bol to super základ pre ňu, ale aj pre nás, jej najbližších,“ dodal.

Celý rozhovor s Mirom Jarošom si môžete pozrieť v priloženom videorozhovore.

Mama je jeho inšpiráciou a motiváciou. Foto: Facebook - Miro Jaroš / Dávid Vepy