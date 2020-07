Ženu s Downovým syndrómom nikto nechcel zamestnať. Vzoprela sa a dnes riadi firmu s trinástimi zamestnancami

Ľubomíra Somodiová

Založila si vlastnú firmu na pečenie sušienok a dnes sama dáva zamestnanie ľuďom so zdravotným znevýhodnením.

Úspešná podnikateľka a rečníčka Collete Divitto. — Foto: colletteys

BOSTON 25. júla - Je obrovskou inšpiráciou ako žiť na plno a nevzdávať sa aj napriek prekážkam. Collete Divitto z mesta Ridgefield v americkom Connecticute trpí Downovým syndrómom. Hoci je dnes úspešná, veľmi dobre vie, aké to je, keď vás zamestnávatelia odmietajú, aj keď sa snažíte zo všetkých síl.

Odmietanie ju motivovalo otvoriť si firmu

Po ukončení univerzity a trojročného nadstavbového programu Life, ktorý dokázala zvládnuť za dva roky, sa presťahovala do Bostonu, aby si našla prácu. Talentovaná žena absolvovala mnoho pohovorov, no za každým bola odmietnutá.

V roku 2015 si povedala, že má toho dosť. Namiesto toho, aby sa po opakujúcich neúspechov vzdala, zobrala osud do vlastných rúk. Uvedomila si, že svoju vášeň pre pečenie sušienok (cookies) by mohla zúžitkovať na praktickej úrovni v každodennom živote.

Založila si teda vlastnú firmu a dnes je z nej vychýrená pekárka. „Založila som si vlastnú firmu, lebo som si nevedela nájsť platenú prácu,“ začala Collete s rozprávaním pre The Epoch Times „Vždy mi len povedali, že nie som na danú prácu vhodná,“ dodala.

Vymyslela vlastnú receptúru

Absolvovala niekoľko kurzov pečenia. Otestovala celý rad receptov a nakoniec prišla s vlastnými originálnými sušienkami zo škoricovej čokolády, na ktorých si najprv pochutili jej blízki.

Sušienky pomenovala Amazing Cookies (Úžasné sušienky, pozn. red.), pretože každý, kto ich ochutnal, povedal, že sú jednoducho úžasné.

Pomocné ruky

„Začala som práve s pečením tejto obľúbenej kolekcie. Najprv som dodala nejaké vzorky do miestneho obchodu, aby som zistila, či ich ľudia budú kupovať,“ opísala svoje začiatky. Čoskoro miestny obchod pre jej sušienky vyhradil špeciálne miesto na poličke. Neskôr začali sušienky prezentovať na sociálnych sieťach.

A ukázalo sa, že ľudia majú dobré srdce. Vďaka pomoci dobrovoľníkov a ochote miestnych kuchýň, ktoré jej dovolili po večeroch a víkendoch piecť sušienky v ich priestoroch, sa Colettin biznis začal sľubne rozbiehať.

Za krátko sa na ňu valila jedna objednávka za druhou. A keďže dopyt po sušienkach rástol, bolo nevyhnutné, aby si našla nové priestory, v ktorých bude môcť piecť.

Jej mama Rosemary prišla s nápadom, že skúsia vybrať peniaze na kuchyňu prostredníctvom stránky GoFoundMe, ktorá slúži na získavanie finančnej podpory. Peniaze sa im nakoniec vyzbierať podarilo. Colletty’s Cookies sa rozrástli a mladá žena naďalej inšpiruje ľudí vo svojom okolí.

Typický deň

Každé ráno o 8:30 začína spolu s kolegami pripravovať sušienky. „Dám si kávu a idem do kuchyne, pracujem so svojimi zamestnancami na príprave, pečení a preprave do jednej popoludní,“ priblížila.

Potom si urobí hodinovú prestávku a ide do posilňovne. Následne sa naobeduje a dá si osviežejúcu sprchu a venuje sa administratívnym povinnostiam. „Pracujem na svojich prejavoch a verejných vystúpeniach,“ ozrejmila a zároveň dodala, že po práci relaxuje čítaním či sledovaním televízie.

Zamestnáva aj znevýhodnených ľudí

Dnes má jej spoločnosť 13 zamestnancov, vrátane niektorých so zdravotným postihnutím. „Celé to riadim ja. Veľa ľudí to neočaká od niekoho, kto má nejaké znevýhodnenie. Takže môj úspech mení to, ako ľudia rozmýšľajú,“ pýši sa tým, z čoho ma najväčšiu radosť.

Mladá žena sa v tejto oblasti aj aktivizuje. „Mám neziskovku a usporadúvam aj kurzy líderstva. Čaká ma ešte veľa prejavov a dokonca aj TV show,“ dodala. V minulosti bola dokonca pozvaná, aby rečnila v OSN. „Na svete je tak veľa šikovných ľudí, ktorí si zaslúžia šancu. Moje posolstvo je, že bez ohľadu na to, kto ste, môžete zmeniť svet okolo seba a nevzdať sa svojich snov,“ hovorí.

No aj napriek dosiahnutému úspechu ma talentovaná pekárka ešte veľa ďalších snov a ambícií - chce si otvoriť nové pekárne, naučiť sa šoférovať, kúpiť dom a nájsť si manžela a zaobstarať si psa.

