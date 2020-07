TASR

Hráč Opavy sa nakazil koronavírusom, českú ligu ukončia v piatok

Česká futbalová liga sa nedohrá.

Slezský FC Opava — Foto: Facebook/Slezský FC Opava

Praha 23. júla (TASR) - Česká futbalová liga sa nedohrá. Dôvod je, že jeden z hráčov Opavy sa nakazil koronavírusom a celý tím musel nastúpiť do karantény. V nadstavbovej skupine o záchranu odložili všetky zápasy štvrtkového 4. kola.

Pre koronavírus prerušili súboje o udržanie sa v súťaži už druhýkrát, predtým sa problém vyskytol v družstve MFK Karviná. Skupinu o titul stihli dohrať už 7. júla, uskutočnili sa aj všetky stretnutia kvalifikácie o postup do Európskej ligy.

Tím Opavy sa vráti z izolácie až po 3. auguste, teda po poslednom možnom dátume, ktorý určila Európska futbalová únia (UEFA) pre dokončenie všetkých líg v Európe. Uplatní sa tak schválený postup Ligovej futbalovej asociácia (LFA), podľa ktorého nik nevypadne. Z II. ligy postúpia dva tímy a budúci ročník sa bude týkať 17 účastníkov.

„S ohľadom na nemožnosť dohrať všetky stretnutia v stanovenom najneskoršom termíne, bude Ligový výbor v najbližších dňoch nútený rozhodnúť o ukončení súťažného ročníka bez určenia konečného poradia mužstiev. Neznamená to, že by Slavia prišla o titul. Platí aj to, že Plzeň, Sparta, Jablonec a Liberec sú účastníci európskych súťaží, ale oficiálne tabuľka pre ročník 2019/2020 nebude existovať,“ uviedla LFA.

Česi už stanovili dátum štartu budúcej sezóny, ktorým je 22. august. Správu priniesol server idnes.cz.