Jasná bez výrazných nedostatkov, otázniky iba s koronavírusom

Organizátori ťažia zo skúseností, ktoré získali na pretekoch v marci 2016 a tak sú novinkou iba opatrenia súvisiace s koronavírusom.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Oliver Ondráš

Jasná 23. júla (TASR) - Viac než pol roka pred pretekmi Svetového pohára v alpskom lyžovaní je stredisko v Jasnej adekvátne pripravené. Konštatovala to inšpekcia Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) na čele s riaditeľom pretekov SP žien Petrom Gerdolom. Organizátori ťažia zo skúseností, ktoré získali na pretekoch v marci 2016 a tak sú novinkou iba opatrenia súvisiace s koronavírusom.

„Veľa vecí pripravili už pre preteky, ktoré boli v marci 2016. Teraz nás čakajú skôr menšie korekcie. Nových vecí, ktoré musíme pripraviť, je oveľa menej než predtým. Na druhej strane je tu však hrozba Covid-19, s ktorou musíme pracovať. Týka sa to bezpečnosti celého organizačného tému, takisto aj pretekárov a divákov. Predpokladáme, že budú prísne opatrenia a musíme byť pripravení aj na to, že budeme musieť zabezpečiť dodržiavanie odstupov i ďalšie opatrenia. Uvidíme, aká bude situácia v marci. Tej sa budeme musieť prispôsobiť," konštatoval riaditeľ organizačného výboru Matej Hulej.

Vznikla nová pozícia

Práve v súvislosti s koronavírusom vznikla v organizačnom tíme nová pozícia - tzv. Covid-manažér: „Jeho úloha bude monitorovať situáciu a operatívne koordinovať ľudí a zložky. Aj v tomto smere sa ešte môže do marca zmeniť veľa vecí. Uvidíme,“ poznamenal Hulej.

Svah, ktorý bude v marci 2021 dejisko pretekov SP žien, si prezrel aj Peter Gerdol. Riaditeľ pretekov SP FIS neskrýval spokojnosť: „Je to skvelé miesto, o čom sme sa presvedčili už pred štyrmi rokmi, ale aj na juniorskom šampionáte v roku 2014. Sme šťastní, že sa sem vrátia preteky SP. Jasná je už napevno v kalendári pre sezónu 2020/2021 a veríme, že to Covid-19 ani nič iné neovplyvní.“

Najzložitejší problém? Kamerové pozície

Organizátori marcových pretekov nechcú iba kopírovať podujatie spred štyroch rokov, ale zároveň priniesť aj novinky. Jednou z ambícií je priniesť atraktívnejší televízny prenos. „Najzložitejší je vždy súlad bezpečnosti s kamerovými pozíciami. Televízia hrá totiž veľmi dôležitú rolu a my sme si dali za cieľ spraviť to lepšie než predtým. Aj my sme mali požiadavku na televíziu, aby bol prenos živší a aby ukázal, akú krásnu a ťažkú trať máme v Jasnej,“ poznamenala riaditeľka pretekov Jana Palovičová.

Výhodou slovenských organizátorov môže byť fakt, že Jasná je na programe až v závere sezóny. Dovtedy sa uskutoční viacero pretekov SP na iných miestach a na zahraničných podujatiach sa môžu inšpirovať aj slovenskí organizátori.

„Cez zimu sa bude kreovať ešte veľa vecí. Marec môže byť pre nás výhoda, ale aj nemusí byť. Stačí sa pozrieť na Švédov z marca 2019 a pre nich to veru výhoda nebola. Ale máme viacero plánov ako to spraviť. Predošlé preteky SP vyzneli fantasticky, aj sme za ne dostali pochvalu. Máloktoré preteky SP majú toľko divákov, koľko sme mali my v marci 2016. Takisto aj sprievodné programy. Zrejme však budeme limitovaní aktuálnou situáciou. Určite však chceme dodržať výkon, aký sme mali minule a ak budeme obmedzení opatreniami, tak to budeme kompenzovať rôznymi inými spôsobmi. Musíme rešpektovať to, čo nám nariadi vláda, a zároveň aj to, čo nám povie FIS. To musíme skĺbiť dokopy,“ uviedla Palovičová.

V dejisku pretekov je naplno rozbehnutá letná turistická sezóna a blížiacu sa zimnú sezónu pripomína iba veľká kopa snehu prekrytá špeciálnymi plachtami. „Je tam asi 14-tisíc kubických metrov snehu. To by malo stačiť na cieľový areál, ktorý je odklonený a na spodnej hrane ho treba navýšiť asi o 5 metrov. Trať chceme vylepšiť, aby bola zaujímavejšia. Na dvoch miestach by sme chceli spraviť terénne nerovnosti, aby bola atraktívnejšia pre divákov a aj pre pretekárky,“ prezradil veliteľ tratí SLA Martin Kupčo.