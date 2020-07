Milan Buno

Ak jeme správne, stačí nám jedlo dvakrát denne a nebudeme hladní. Je to oslobodzujúce

Vypočujte si rozprávanie o knihe Ketodiéta a tomto druhu stravovaní so športovcom Martinom Krenčeyom.

Martin Krenčey s knihou Ketodiéta. — Foto: Dobré noviny, Pexels/Foodie Factor

BRATISLAVA 23. júla - Vo fitness všeobecne platí: cvičenie krát strava krát spánok krát naše hormonálne hladiny = výsledok. Ak má čokoľvek z toho hodnotu 0, vieme aj z matematiky, že výsledok bude vždy 0. Chcete teda vyzerať dobre? Stravovanie je jedným z kľúčových aspektov, ako dosiahnuť svoj cieľ, za tým si stojí aj fitness tréner Martin Krenčey, ktorý je okrem iného aj veľkým fanúšikom ketodiéty. K tomuto typu stravovania sa dostal asi pred 6 rokmi. „Zaujalo ma na tom najmä to, že je to pre ľudí ako ja, ktorí chcú pochopiť ako presne fungujú procesy v našom tele. Dal som sa na to a vidím neskutočné výsledky,“ tvrdí v novom vydaní podcastu Knižný kompas.

Skvelým pomocníkom k tomu, ako sa v ketodiéte zorientovať, vedieť čo jesť a čomu sa vyhnúť, je podľa neho aj nová kniha vyhľadávaného doktora Josha Axa s názvom Ketodiéta. Tá má podtitul 30-dňový plán ako schudnúť, vyvážiť hladinu hormónov, posilniť zdravie mozgu a zvrátiť choroby. A to potvrdzuje aj Krenčey. „Dokáže pomôcť pri problémoch so štítnou žľazou, ale aj polycystických vaječníkoch. Uľaví sa aj našej hlave, budeme sa lepšie sústrediť a najmä cítiť. A mohol by som pokračovať s ďalšími benefitmi,“ dodáva Krenčey.

A čo to vlastne ketodiéta je? „Keto je jeden z najvyhľadávanejších názvov na svete. Je to spôsob stravovania, ktorý ponúka alternatívu k tomu, ako dnes prevažne fungujeme - teda že náš mozog a telo kŕmime predovšetkým cukrami. Málokto totiž vie, že naše telo sa vie uspokojiť nielen s cukrami, ako zdrojom energie, ale vie fungovať aj na tukoch. Naša pečeň, ak sa prepne do správneho režimu, vie tuky premieňať na ketóny a náš mozog sa nimi dokáže vyživovať. Tým sa naše telo dostane do mechanizmu, kedy spaľuje tuky a používa ich ako zdroj energie,“ vysvetľuje s tým, že kniha nie je len pre začiatočníkov, ale aj pre ľudí, ktorí majú s týmto typom stravovania viacročné skúsenosti.

A aká je jedna z najväčších zmien? „Ak si dáme jedlo z fastfoodu, sladkosti či napríklad necelozrnné cestoviny, príde s tým rýchly nával energie, no vzápätí veľká únava. A hlad. Ketodiétou si vieme pomôcť a vyrovnávaním glukózovej hladiny vieme predchádzať neskutočne silným impulzom hladu. Potom zrazu zistíme, že reálne nie sme hladní a že nám stačí sa najesť len dvakrát za deň. Naše telo naozaj nepotrebuje konštantne stravu celý deň,“ dodáva a oceňuje, že kniha ponúka nielen rady, čo jesť, recepty, ale aj nákupné zoznamy potravín.

Vypočujte si zaujímavý rozhovor o knihe Ketodiéta v podcaste Knižný kompas, ktorý pripravil literárny publicista Milan Buno.

Počúvajte podcast Knižný kompas: Spotify - Apple podcasty.