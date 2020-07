TASR

Dnes o 12:55 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní RTVS odvysiela prvýkrát v histórii naživo finále MSR v plážovom volejbale

Séria majstrovstiev Slovenska v plážovom volejbale sa premiérovo dostane na televízne obrazovky.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 23. júla (TASR) - Séria majstrovstiev Slovenska v plážovom volejbale sa premiérovo dostane na televízne obrazovky. Zápasy o zlato žien a mužov na finálovom turnaji v bratislavskom Beach clube Draždiak odvysiela naživo RTVS na Dvojke.

Z dôvodu priamych prenosov sa finálový turnaj uskutoční o týždeň skôr ako bolo pôvodne v pláne, o titul majstrov Slovenska sa bude bojovať cez víkend 22. a 23. augusta 2020. Priamy prenos na Dvojke sa začne o 14.55 h finálovým duelom žien, po krátkej prestávke sa o titul majstrov Slovenska stretnú muži. Súčasťou približne 90 minútového programu vyvrcholenia Summer Beach Tour 2020 budú aj rozhovory a štúdio.

Priamy prenos výzvou

„Veľmi nás teší, že sme sa s vedením športovej redakcie RTVS dohodli na odvysielaní priamych prenosov z finále a fanúšikom môžeme prvýkrát v histórii ponúknuť aj slovenský plážový volejbal,“ uviedol pre stránku svf.sk Tomáš Singer, zodpovedný za marketing Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).

„Museli sme spraviť zásah do kalendára série a presunúť turnaje, pretože v závere augusta sa začína Tour de France, ktorá tradične nebude chýbať v programe RTVS. Chopili sme sa šance, ktorá sa nám naskytla, pretože dostať toto podujatie do priamych prenosov bola pre nás priorita. Ďakujeme vedeniu RTVS za ústretovosť pri rokovaniach a sme radi, že pokračujeme v úspešnej spolupráci, ktorú sme spoločne minulý rok naštartovali zápasmi našich reprezentačných tímov, ako aj klubov v rámci projektu Palubovková streda. Priamy prenos z plážového volejbalu bude výzva aj pre nás, ale veríme, že si to športoví fanúšikovia užijú a budú sa baviť,“ dodal Singer.

„Veľmi dobre chápeme, aký vážny športovo technický zásah je týždňový presun finálového turnaja, o to viac si ceníme mimoriadne flexibilný postoj SVF, vďaka ktorému športoví diváci RTVS nebudú postavení pred dilemu, ktoré podujatie uprednostniť. Tešíme sa z toho, že v auguste obohatíme ponuku priamych prenosov o špičkový domáci šport, čo vnímame ako dôležité napĺňanie nášho verejnoprávneho poslania, a veríme, že o týždeň neskôr budú aj volejbaloví priaznivci držať palce Petrovi Saganovi na Tour,“ povedal Pavol Gašpar, vedúci Odboru priamych prenosov Sekcie športu RTVS.

Ešte jedna zmena

V kalendári série nastala po presune finálového víkendu ešte jedna zmena, „béčkový“ turnaj v Strážskom sa uskutoční o týždeň skôr, 15. a 16. augusta v rovnakom termíne ako turnaj v Ružomberku.

„Touto cestou by som sa chcela poďakovať organizátorom turnajov na Draždiaku aj v Strážskom, že pružne zareagovali na našu požiadavku, pochopili jej dôvod a súhlasili s presunom turnajov na iný termín. Poďakovanie zároveň patrí aj organizátorom z Ružomberka za ústretový prístup a ochotu. Tešíme sa, že sa plážový volejbal dostane do priamych prenosov RTVS, je to pre náš šport fantastická správa,“ uviedla koordinátorka plážového volejbalu Jana Jányová.

Najbližší turnaj v Košiciach

Tohtoročnú sériu MSR tvorí deväť zastávok po celom Slovensku - tri turnaje kategórie A, päť turnajov kategórie B a finále. Ročník sa začal prvý júlový víkend na bratislavskej Patrónke, pokračoval v Košiciach a naposledy v Lieskovci pri Zvolene.

Najbližšie sa turnaj uskutoční opäť v Košiciach, v auguste sú na programe zastávky v Skalici, Prešove, Ružomberku a Strážskom a finálový turnaj na Draždiaku. Obhajcami majstrovských titulov z minulého roka sú Ľuboš Nemec, Michal Kollár, Eva Eleková a Silvia Poszmiková.