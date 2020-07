TASR

Marquez chce štartovať už na Veľkej cene Andalúzie

Úradujúci šampión MotoGP Marc Márquez sa po utorkovej operácii ramena chce postaviť na štart pretekov už na víkendovej Veľkej cene Andalúzie.

Španiel Marc Márquez — Foto: TASR/AP

Barcelona 23. júla (TASR) - Úradujúci šampión MotoGP Marc Marquez sa po utorkovej operácii ramena bude môcť postaviť na štart pretekov už na víkendovej Veľkej cene Andalúzie. Vo štvrtok mu dali lekári zelenú k návratu do súťažného kolotoča. Dvadsaťsedemročný Španiel mal minulú nedeľu v Jereze ťažký pád a utrpel niekoľko zlomenín.

Počas zákroku v Barcelone mu voperovali do ramena titánovú platničku, v nemocnici zostal na pozorovaní 48 hodín. Lekári pôvodne očakávali, že najbližšie by mohol štartovať v seriáli majstrovstiev sveta cestných motocyklov až 9. augusta v Brne, no osemnásobný majster sveta stihne už víkendové podujatie v jeho vlasti.