TASR

Dnes o 12:10 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Dalglish odovzdal svojim nástupcom trofej, Henderson: Čakali sme dlho

Fanúšikovia čakali tridsať rokov, kým futbalisti FC Liverpool zdvihnú nad hlavy trofej pre majstrov anglickej Premier League.

Jürgen Klopp — Foto: TASR/AP

Liverpool 23. júla (TASR) - Fanúšikovia čakali tridsať rokov, kým futbalisti FC Liverpool zdvihnú nad hlavy trofej pre majstrov anglickej Premier League. V stredu sa dočkali, zážitok im navyše umocnil výkon „The Reds", ktorí v predposlednom 37. kole zdolali na Anfielde Chelsea 5:3. Liverpool tak pod vedením trénera Jürgena Kloppa dokončil tretiu sezónu za sebou bez domácej prehry.

Liverpool začal tak, ako sa na majstra patrí. V rozmedzí dvadsiatich minút v prvom polčase zasypal hostí troma gólmi. Najmä úvodné dva stáli za to. Najprv Naby Keita prepálil brankára Chelsea z 22 metrov, potom Trent Alexander-Arnold zahral ukážkovo priamy kop.

Žolík Pulišič zápas nezvrátil

Na 3:0 zvýšil Georginio Wijnaldum a strhujúci polčas podčiarkol Olivier Giroud, ktorý skorigoval do prestávky. „Kvalita Liverpoolu je veľmi vysoká. Kým sme nedostali prvé dva góly, myslel som si, že sme v pohode,“ povedal k úvodu zápasu tréner Chelsea Frank Lampard pre BBC.

Po zmene strán opäť zaúradoval Alexander-Arnold, keď presným centrom našiel Roberta Firmina a ten pridal štvrtý zásah domácich. Pre brazílskeho útočníka to bol vôbec prvý ligový gól v tejto sezóne na Anfielde. V 59. minúte prišiel na ihrisko Christian Pulisic a jeho prítomnosť bola cítiť.

Vzápätí predviedol famóznu individuálnu akciu, prešiel cez troch domácich obrancov a prihral Tammymu Abrahamovi do prázdnej bránky. Z Američanovej strany to nebolo všetko, v 73. minúte znížil na 3:4. „Pulisic je vynikajúci futbalista, proti Manchestru United v pohári nemohol nastúpiť pre zranenie, ale vrátil sa ešte silnejší. Je pre nás veľmi dôležitý,“ uviedol Lampard na margo svojho „žolíka“.

Klopp nemôže byť pyšnejší

Posledné slovo však patrilo Liverpoolu, Andy Robertson našiel Alexa Oxladea-Chamberlaina, ktorý stanovil konečný výsledok. Robertson dosiahol 27. prihrávku v Premier League a je najlepším asistent v histórii LFC spomedzi obrancov, druhý je Alexander Arnold (26).

„Veľa ľudí asi nečakalo takýto priebeh. Mysleli si, že jeden tím bojuje o Ligu majstrov a druhý, my, sme už myšlienkami niekde na pláži. Ale títo chlapci opäť ukázali, že sú čosi viac, nemôžem byť na nich pyšnejší,“ nešetril po zápase chválou Klopp.

Po zápase si už mohli domáci futbalisti naplno vychutnať majstrovské oslavy. Na ceremoniál vybudovali špeciálnu platformu na ikonickej tribúne Kop. Hoci pre pandémiu koronavírusu si nemohli oslavy vychutnať naplno pred plnými tribúnami, dostali výnimku a prítomné mohli byť aspoň rodiny.

Nezabudol na fanúšikov

Navyše, trofej im odovzdala klubová legenda Sir Kenny Dalglish, niekdajší útočník, ktorý získal s „The Reds“ šesť titulov ako hráč a ďalšie tri ako tréner vrátane toho pred tridsiatimi rokmi. Ako prvý zdvihol trofej nad hlavu kapitán LFC Jordan Henderson: „Čakali sme veľmi dlho. Ísť sem na túto plošinu bolo niečo mimoriadne. Chlapci si tento moment zaslúžili a sme vďační, že pri tom mohli byť naše rodiny."

Tréner Klopp vybojoval svoj tretí titul po dvoch s Borussiou Dortmund. Prvenstvo v Premier League oslávil so svojimi hráčmi spevom hymny You‘ll Never Walk Alone a nezabudol ani na fanúšikov, ktorým sľúbil poriadnu oslavu, keď pominú zdravotné riziká: „Musí vám byť jasné, že sme to robili pre vás, ak nie, niet vám pomoci. Prinášali ste nám radosť celú sezónu, ale teraz by ste mali oslavovať doma. Pripravte sa však na poriadnu párty po pandémii. Potom to spoločne oslávime.“