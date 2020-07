Dominika Pacigová

Dnes o 21:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní V malej obci sa 8 rokov nenarodilo vôbec žiadne dieťa. Zmenil to až novorodenec Denis

V obci, kde žije len 29 ľudí, prežívajú obrovskú radosť. Svetlo sveta uzrel konečne nový obyvateľ.

Foto: Ilustračné, na ďalšej snímke je modrá stuha, ktorú dávajú na dvere pri narodení chlapca. — Foto: pexels.com / facebook.com - Trattoria DEI Cacciatori

MORTERONE 24. júla - V najmenšej talianskej dedinke Morterone, ktorá sa nachádza v regióne Lombardsko, prežívajú šťastné chvíle. Hrdá mamina Sara priviedla na svet chlapčeka, ktorému spolu s manželom Matteom dali meno Denis. Takúto radosť prežívali v obci naposledy v roku 2012, keď sa narodilo dievčatko, uvádza portál The Guardian s odvolaním na Corriere della Sera.

Teší sa aj starostka obce

Sara žije v Lombardsku, ktoré bolo jedným z najviac zasiahnutých regiónov koronavírusom v Taliansku. Už v čase pandémie nosila pod srdcom dieťatko a sama tvrdí, že to vôbec nebolo jednoduché, keďže sa nemohla stretávať so svojimi najbližšími.

Hrdá mamina priviedla na svet chlapca v nedeľu v nemocnici Alessandro Manzoni ​v provincii Lecco. Radostné chvíle však neprežívajú len rodiča, ale aj celá obec, ktorá má v dnešných dňoch len 29 obyvateľov. Narodenie nového obyvateľa prišlo po dlhých ôsmich rokoch. „Je to skutočná oslava pre celú komunitu,“ povedala starostka obce Morterone Antonella Invernizzi pre portál Corriere della Sera. Dodala, že aktuálne nevie o ďalších tehotných ženách, ktoré by mohli priviesť na svet ďalšie bábätka, no novorodenec Denis predstavuje skutočne veľkú radosť pre všetkých.

Oznámenie v duchu tradícií

Rodičia postupovali podľa talianskej tradície a na dvere svojho domu umiestnili stuhu, ktorá symbolizuje narodenie dieťaťa. V prípade chlapca ide o modrú stuhu, zatiaľ čo pri dievčatách sa na dvere umiestňuje ružová.