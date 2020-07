TASR

Fortuna liga: ÚLK spojila sily s R-GOL.com, oficiálnou loptou ligy zostáva adidas

Ilustračné foto — Foto: TASR/Roman Hanc

Bratislava 23. júla (TASR) - Spoločnosť ÚLK Marketing sa dohodla na spolupráci s futbalovým obchodom R-GOL.com, ktorý pôsobí najnovšie aj na Slovensku a stal sa kľúčovým partnerom Fortuna ligy pri zabezpečení oficiálnej lopty adidas. Únia ligových klubov (ÚLK) o tom informovala v tlačovej správe.

R-GOL.com je najväčší futbalový obchod v Poľsku, ktorý vyhlásili za najlepší internetový obchod v krajine v roku 2016. Pochváliť sa môže aj najväčšou predajňou vo východnej Európe s rozmermi 620 m2, ktorej súčasť je aj multifunkčné futbalové a zábavné ihrisko.

„Našli sme spoločný cieľ. Partnerstvo vnímam ako obojstranne prospešné. Spojili sme sily s popredným futbalovým obchodom, jedným z lídrov v predaji športových produktov v rámci celej Európy. Teší nás, že pokračujeme s oficiálnou loptou adidas, no zároveň získavame silného partnera, ktorý zabezpečí komplexnú starostlivosť o ligu a naše členské kluby. Do každého klubu dodáme v rámci našej spolupráce 100 kusov lôpt adidas UNIFORIA PRO, s ktorými sa bude hrať najbližšia sezóna. Napriek koronakríze sme absolvovali s vedením R-GOL veľmi profesionálne a priateľské rokovania, ktoré vyústili do podpisu zmluvy,“ uviedol prezident ÚLK Ivan Kozák.