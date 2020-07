TASR

Bicykle z akcie Bicykel do každej rodiny hľadajú svojich majiteľov

Ilustračné foto — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Trnava 23. júla (TASR) – V meste Trnava sa uskutočňuje charitatívna zbierka Bicykel do každej rodiny a po verejnej výzve k darcom sa už môžu začať hlásiť samotní záujemcovia o darované bicykle, kolobežky či trojkolky. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Trnava Veronika Majtánová.

Zrenovované dopravné prostriedky poputujú do rodín, ktoré si ich kúpu nemôžu dovoliť. „Chceme, aby sa bicykle dostali skutočne k tým, ktorí si ich z rôznych dôvodov nemôžu, alebo nevedia zaobstarať sami. Mnoho ľudí sa nachádza v nepriaznivých životných situáciách, keď je potrebné zabezpečiť základné potreby a na bicykel či kolobežku pre deti neostávajú financie,“ uviedla koordinátorka zbierky Petra Vráblová zo Zdravého mesta Trnava.

Záujemcovia o bicykle, kolobežky či trojkolky môžu poslať mail na adresu info@trnava.sk s informáciou, o aký dopravný prostriedok majú záujem. „Takisto treba napísať informáciu, prečo by ho mali dostať. Mali by aspoň stručne napísať niečo viac o tom, koľko členov má domácnosť, v akej životnej situácii sa nachádzajú a podobne,“ uviedla Majtánová.

Termín na poslanie žiadostí je do 31. júla. Do rovnakého dátumu trvá aj charitatívna zbierka, ktorá sa uskutočňuje na prízemí obchodného centra MAX od 15.00 do 20.00 h v pracovných dňoch a počas víkendov od 10.00 do 18.00 h. Odovzdávanie bicyklov do rúk nových majiteľov je naplánované na prvú polovicu augusta.