Dominika Pacigová

Dnes o 13:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Muži chytili do náručia deti, ktoré vyskočili z horiacej bytovky. Zlomili si ruky, no sú šťastní, že zachránili životy

Chlapci mali obrovské šťastie, ľudia s veľkým srdcom im zachránili život.

Na snímke je jeden z chlapcov a hrdinovia, ktorí zachránili deťom život. — Foto: Reprofoto youtube.com - CTV News

GRENOBLE 23. júla - Šokujúce zábery, pri ktorých sa vám zastaví dych, obleteli celý svet. Z bytovky v obci Saint Martin d'Hères, ktorá sa nachádza v obvode Grenoble na juhovýchode Francúzska, šľahali plamene. Ľudia stojaci pod budovou zbadali dve deti, ktoré kričali a prosili o pomoc z tretieho poschodia. Boli pripravení zachrániť im život, nech by sa dialo čokoľvek, informoval portál Ladbible.

Zachránili dve deti

Keď ľudia videli, že sa dve deti nachádzajú v horiacej bytovke, nabádali ich, aby vyskočili. Mali len jeden cieľ - zachrániť im život.

Podľa informácií portálu Le Parisien sa na záchrane podieľalo šesť ľudí, pričom deti padli do náručia mladého študenta Athoumaniho Walida. Záchranca si zlomil ruku, zatiaľ čo ďalší muž má zlomené rameno. Obaja boli ihneď prevezení do blízkej nemocnice na ošetrenie, no sú šťastní, že ratolesti prežili.

Hrdinský čin

Hrdinský čin zachytila suseda Souhaila Saidi, ktorá bola svedkom záchrany. Priznáva, že bola neskutočne vystresovaná, keď videla, že sa deti chystajú skočiť.

Nádherné gesto pochválil aj Eric Piolle, starosta Grenoble. „Naši obyvatelia predviedli hrdinskú záchranu dvoch detí, ktoré boli uväznené v horiacom byte. Tým, ktorí sa počas záchrany mierne zranili, prajem skoré uzdravenie,“ napísal na sociálnej sieti.