Kollár na druhý pokus otvoril mimoriadnu schôdzu na odvolávanie premiéra

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) vo štvrtok otvoril mimoriadnu schôdzu na odvolávanie premiéra Igora Matoviča (OĽaNO).

Na snímke predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) prichádza na mimoriadnu schôdzu NR SR k jeho odvolávaniu 23. júla 2020 v Bratislave. — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 23. júla (TASR) - Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) vo štvrtok otvoril mimoriadnu schôdzu na odvolávanie premiéra Igora Matoviča (OĽaNO). Predseda vlády tak bude čeliť svojmu odvolávaniu po prvý raz od nástupu do funkcie.

Návrh na vyslovenie nedôvery premiérovi podali opoziční poslanci Juraj Blanár (Smer-SD) a Richard Raši (nezaradený). Dôvodov na jeho odvolanie vidia viacero, návrh podali po medializovaní kauzy jeho diplomovej práce. Schôdzu sa podarilo otvoriť na druhýkrát, na prvý pokus nebolo plénum uznášaniaschopné.

V pléne je prítomných aj viacero členov vlády. Kabinet nesúhlasí s návrhom na odvolávanie Matoviča. Uzniesol sa na tom vo štvrtok ráno. Koaliční poslanci OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí podporia premiéra a vládu. Nerátajú s tým, že by niekto z ich poslancov hlasoval za vyslovenie nedôvery Matovičovi.

Predseda Smeru-SD Robert Fico avizoval, že neplánujú robiť z odvolávania cirkus a chcú štandardnú diskusiu. Podobne to vidia aj nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho. Dôvody na odvolávanie premiéra zhrnuli do štyroch bodov. Okrem iného namietajú, že nedodržiava sľub predsedu vlády plniť si funkciu čestne, svedomite a v záujme občanov, ako aj odchýlenie sa od programového vyhlásenia vlády.

Opozícia nemá v pléne dostatok hlasov na odvolanie premiéra. Koalícia Matovičov odchod nežiada. Návrh by preto v pléne nemal prejsť. Pokiaľ by sa však našlo dosť hlasov a premiér by padol, skončila by aj vláda.