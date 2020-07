Dominika Pacigová

Dnes o 10:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Laň prežila nehodu a zachovala sa zodpovedne. Pomáhala aj pri jej dokumentovaní

Stret auta s laňou sa, našťastie, skončil bez zranení. Vodiči by si však mali dávať pozor na ranné hmly aj v lete.

Na snímke je srnka, ktorá prežila nehodu. — Foto: facebook.com - Polícia SR - Žilinský kraj

DOLNÝ KUBÍN 23. júla - Ani najlepší vodič častokrát nedokáže zabrániť stretu auta s lesnou či poľnou zverou, ktorá sa pohybuje popri ceste spravidla v skorých ranných hodinách. Zviera zväčša nehodu neprežije, no tentokrát sa stal malý zázrak, ktorý prekvapil aj viacerých ľudí.

Zviera ostalo na mieste nehody

Včera v skorých ranných hodinách došlo za obcou Krivá v smere na Podbieľ k stretu auta so zvieraťom. To nehodu prežilo, ba čo viac, zachovalo sa zodpovedne a ostalo na mieste nehody až do príchodu policajtov. „Vyzerá to tak, že samotná srnka tým pomáhala pri jej dokumentovaní,“ napísala Polícia Slovenskej republiky na sociálnej sieti. Pozornému oku fanúšikov profilu polície neušlo, že ide o veľmi veľkú srnku, a preto podľa niektorých môže ísť o laň či iný druh lesnej zveri.

Policajti ale v tejto súvislosti opäť vyzývajú vodičov, aby boli na cestách opatrní, keďže hmla a znížená viditeľnosť sa vyskytuje aj v lete. Častým dôvodom nehôd je práve stret auta so zverou, ktorá sa objavuje pri cestách spravidla v skorých ranných hodinách.

Polícia ďalej informuje, ako by mal vodič postupovať v prípade, že zviera neprežije. „Ak vodič zrazí poľovnú zver a tá tvorí prekážku v cestnej premávke, musí ju označiť výstražným trojuholníkom. Následne treba zavolať políciu, ktorá informuje príslušné združenie, či už poľovné združenie, štátnu ochranu prírody alebo správcu cestnej komunikácie,“ uzavrela Polícia SR.