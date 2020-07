TASR

Tipsport liga: Lušňák sa dohodol na spolupráci s Popradom

Na ilustračnej snímke mladý fanúšik Popradu — Foto: TASR/Oliver Ondráš

Poprad 22. júla (TASR) - Novou posilou slovenského hokejového klubu HK Poprad sa stal útočník Patrik Lušňák. V stredu o tom informovala oficiálna webstránka tipsportligistu. Lušňák naposledy pôsobil v Nitre, v 51 zápasoch nedohraného ročníka 2019/2020 si pripísal 14 bodov za sedem gólov a rovnaký počet asistencií.

Útočník s bohatými extraligovými skúsenosťami prvýkrát v kariére oblečie popradský dres, pri rozhodovaní o pôsobisku zavážil trénerov záujem. „Poznám trénera Petra Mikulu, ktorý ma oslovil a ja som si povedal, že idem do toho. S klubom som sa dohodol už len na podmienkach," ozrejmil Lušňák vznik spolupráce.

Vedenie aj hráči deklarujú záujem o útok na najvyššie priečky, rovnaké ambície má aj piešťanský odchovanec: „Poprad patrí posledné roky medzi najlepšie mužstvá, potvrdil to aj v uplynulej sezóne, keď pred play off vyhrával jeden zápas za druhým. Verím, že to tak bude pokračovať,“ uviedol pre hkpoprad.sk Lušňák.

Pozná viaceré tváre v kádri „kamzíkov“: „Počas prípravy som bol niekoľkokrát na ľade s Mirom Preisingerom a vo Zvolene som hrával s Lukášom Handlovským. Myslím však, že poznám viacerých chalanov.“ Cieľ je ukázať hru, ktorá ho zdobí: „Chcem pomáhať víťaziť, vrátiť sa k svojej hre a dávať body a góly.“

Tridsaťjedenročný Lušňák pôsobil v rámci najvyššej slovenskej súťaže v Skalici, Piešťanoch, Košiciach, Zvolene i Nitre. V minulosti hral aj v českej extralige, kde obliekal dresy Třinca, Chomutova a Brna. Medzinárodné skúsenosti má z pôsobenia v KHL v drese Slovana Bratislava. Slovensko reprezentoval aj na dvoch svetových šampionátoch.