Dominika Pacigová

Dnes o 14:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Je toho na vás veľa? Vykričte sa na Islande z pohodla vášho domova

Jedinečná myšlienka zaujala ľudí z rôznych kútov sveta, pridať sa môžete aj vy.

REYKJAVÍK 22. júla - Pandémia zmenila život mnohým ľuďom z celého sveta. Viacerí sú z celej situácie frustrovaní a hľadajú možnosti, ako sa odviazať a zabudnúť na každodenné problémy. Niektorí chodia behať, iní zas varia, no Island prišiel s jedinečnou myšlienkou. Prostredníctvom projektu s názvom Let It Out vyzýva ľudí, aby vyjadrili svoje emócie a vykričali svoj hnev do celého sveta, uvádza portál Independent.

Krik ako terapeutický nástroj

Cieľom kampane je zlepšiť náladu ľuďom z rôznych kútov sveta. Krik ako terapeutický nástroj sa rozvíjal už v 70. rokoch minulého storočia a môže dopomôcť pri uvoľňovaní zadržaných emócií. Terapeutka a konzultantka Zoë Aston tvrdí, že časť pozitívneho účinku prichádza v čase, keď sa hlasný zvuk dostáva do otvoreného a ničím nerušeného priestoru.

Postup je jednoduchý

Všetci frustrovaní ľudia tak môžu dnes vykričať svoj hnev do celého sveta. Postup je úplne jednoduchý. Na oficiálnej webovej stránke stačí kliknúť na žltý krúžok, povoliť webu prístup k mikrofónu a môžete vyjadriť svoje emócie. „Tento rok ste si prešli všeličím a zdá sa, že to potrebujete. Nahrajte svoj krik a my ho vypustíme do krásneho a široko-ďaleko otvoreného priestoru na Islande. Ak ste pripravení, poďte do toho. Budete sa cítiť lepšie, sľubujeme,“ uvádzajú tvorcovia projektu na oficiálnej webovej stránke.

Výkriky ľudí sa následne budú prehrávať na odľahlých miestach Islandu prostredníctvom veľkých reproduktorov. Už vám nič nebráni v tom, aby ste vyjadrili svoje emócie.