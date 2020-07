Dobré noviny

Dnes o 16:00 čítanie na 8 minút 0 zdieľaní Vera Wisterová a Marcel Forgáč spovedali výnimočné osobnosti v Bezdymovej zóne (18+) na „Pohoda in the Air“!

Bezdymová zóna otvorila svoje „online streamovacie brány“ v piatok, 10.júla, o 16-tej hodine a počas 4 hodín mali diváci možnosť spoznať príbehy zaujímavých ľudí.

Moderátori Marcel Forgáč a Vera Wisterová. — Foto: PR.Konektor

Keď pred pár mesiacmi najväčší a najobľúbenejší festival Pohoda oznámil, že sa konať nebude, zostali mnohým z nás hlavy v smútku. Iné festivaly boli buď zrušené, alebo po uvoľnení opatrení znížili kapacitu. Pohoda sa rozhodla ísť svojou cestou. Netradičnou. Náhradou legendárneho festivalu konajúcom sa na trenčianskom letisku bola tentokrát online verzia „Pohoda in the Air“. A keďže Bezdymová zóna (18+) je už dlhé roky veľmi obľúbenou a neodmysliteľnou súčasťou tohto festivalu, nemohla chýbať ani v tomto jedinečnom online projekte.

Program nabitý úžasnými osobnosťami a harmonickými kombináciami príbehov priniesla Bezdymová zóna (18+) v piatok, 10. júla a v sobotu, 11. júla 2020, ktoré si môžete pozrieť TU. Celé live vysielanie mali v rukách profesionáli na slovo vzatí, ostrieľaní majstri slova a dokonale zohratí kolegovia, Vera Wisterová a Marcel Forgáč. Aj pre nich bolo moderovanie dvojdňového online eventu výnimočnou skúsenosťou.

Moderátori predstavili jedinečný fotografický projekt fotografa Branislava Šimončíka. Foto: PR.Konektor

„Z hľadiska remesla to rozdiel nie je, pretože moderujeme rovnako ako v televízii, či v rádiu, ale chýbala nám samozrejme tá priama reakcia publika aká býva na festivale Pohoda,“ hovorí Marcel. „Vďaka diváckym otázkam sme ale tú spätnú väzbu aspoň trocha cítili,“ dopĺňa s úsmevom Vera Wisterová.

Dvojica má za sebou dlhoročnú spoluprácu, prvýkrát sa pri moderovaní stretli pred viac ako 20-timi rokmi, a dôležitou ingredienciou ich spolupráce je hlavne opora, ktorú jeden v druhom nachádzajú. „Pri Marcelovi mám istotu, že sa nemá čo zlé stať. Najdôležitejšie pri moderovaní v dvojici je opora a to, že s tebou spolumoderátor nesúperí, že „ja viem viac, ja to viem lepšie, že som vtipnejší, krajší, múdrejší...,“ vysvetlila Vera Wisterová. Dôležitá je samozrejme aj „chémia“, ktorá medzi nimi vďaka dlhoročnému kamarátskemu vzťahu určite funguje.

Príbeh jedinečnej knihy

Bezdymová zóna otvorila svoje „online streamovacie brány“ v piatok, 10.júla, o 16-tej hodine a počas 4 hodín mali diváci možnosť spoznať príbehy zaujímavých ľudí. Život je o hľadaní výziev, prekračovaní vlastných hraníc a objavovaní nových a lepších prístupov k životu. To je hlavné motto projektu „Amazing Stories by IQOS“, ktorý predstavuje desať osobností zo Slovenska a Česka a ich životné príbehy, ktoré zachytil prostredníctvom fotografií svetoznámy módny fotograf Braňo Šimončík.

Tento nenápadne pôsobiaci no medzinárodne uznávaný fotograf sa predstavil hneď v prvej talkshow, kde prezradil zaujímavosti zo zákulisia fotenia knihy, ale aj pikošky zo spolupráce s hviezdou Sharon Stone, či o špeciálnej titulke vystihujúcej lásku v dobe „korony“, ktorá obletela svet. V tandeme s ním nám známy český vizážista, Pavel Kortan, porozprával napríklad o práci pre Luciu Bílu a o tom, ako začal rozumieť nervozite modeliek, keď sa ocitol na rovnakej strane barikády.

Hosťami boli producent Adnan Hamzič, dizajnérka Gabriela Lautnerová a riadiaci letovej prevádzky Marián Bujdák (na prvej snímke) či modetáror Michal Sabo a Laco Hudec Šubrt (na druhej snímke). Foto: PR.Konektor

Za každou tvárou sa skrýva príbeh

Kniha Amazing stories je plná silných príbehov výnimočných ľudí. Tie svoje prišli v nasledujúcej talkshow predstaviť Adnan Hamzič – známy slovenský hudobný producent, Marián Bujdák, riadiaci letovej prevádzky a Gabriela Lautnerová, event dizajnérka. Ľudia, ktorých spája „život na hrane“, sa porozprávali aj o tom, ako sa k svojej práci dostali, ako relaxujú, a či to, čo robia, chceli vždy robiť. Adnan Hamzič okrem toho, že má obrovský strach z lietania, prezradil aj to, ako sa stal producentom slovenskej speváckej legendy Richarda Müllera a aký majú vzťah: „S Richardom sme naozaj ako bratia. Po toľkých rokoch, čo sa poznáme si uvedomujem, aký je vzťah dvoch ľudí, ak s niekým dennodenne pracujete. Musím priznať, že nie je deň, aby sa mi Richard neozval. Každý jeden deň. Buď mi napíše alebo zavolá. Náš vzťah dávno prerástol z takého klasického pracovného vzťahu do veľmi priateľského až rodinného.“

Ako vyjadriť svoj príbeh fotkou

Bezdymová zóna plná príbehov ponúkla aj kopec návodov ako vylepšiť svoj vlastný príbeh. V prvom z workshopov sa predstavili make-up artistka Lucia „Lucid“ Sládečková, ktorá privítala vo svojom ateliéri známeho slovenského návrhára a vychyteného fotografa Lukáša Kimličku a modelku Máriu Zelinovú. Spoločnými silami poskytli divákom množstvo rád ako zostať samým sebou a podporiť svoje skutočné ja, či už líčením, fotením v správnom svetle, alebo pózou, ktorou sa na fotkách prezentujeme. Dozvedeli sme sa tiež, čo túto trojicu naozaj spája.

Modelka Mária Zelinová, fotograf Lukáš Kimlička a vizážistka Lucia „Lucid“ Sládečková. Foto: PR.Konektor

Cez smiech k úspešným príbehom

Piatkový večer ukončila talkshow s troma obľúbenými slovenskými komikmi. V atypickej kombinácii sa v štúdiu stretli Jakub Lužina, Fero Joke a Ján Gordulič a porozprávali o svojich začiatkoch vo svete humoru a okrem iného ponúkli cenné rady a motiváciu všetkým, ktorí sa chcú vydať tou správnou cestou k vlastnému úspechu.

Ten „najnetradičnejší“ recept na úspech ponúkol Jakub Lužina, ktorý hovoril o svojom podcaste Lužifčák: „Každý jeden z vás má čas a môže urobiť všetko, čo len chce. Nemusíš byť vzdelaný, ani náhodou. Ja mám najúspešnejší podcast na Slovensku a neviem ani zapojiť mikrofón. Na svete je strašne veľa ľudí, ktorí všetko vedia, alebo sa tak aspoň tvária. Ale chýbajú tu ľudia, ktorí sa neboja otvorene povedať, že nevedia, ale chcú.“

Svoju cestu k úspechu a k viac ako 240-tisíc followerom na Instagrame opísal aj Fero Joke. „Bál som sa, že ma na tomto konzervatívnom Slovensku nepochopia a že nebudú rozumieť, prečo v ženskej parochni parodujem bežných ľudí. V prvom rade si musíte veriť vy,“ uzatvoril recept na úspech Fero Joke.

Drinky, ktoré doplnia tvoj letný príbeh

Sobotný program otvorili svojím workshopom známa komička a moderátorka Eva „Evelyn“ Kramerová, šéfkuchár Martin Korbelič a barman Miroslav Telehanič. Tí priniesli cenné rady, ako v tejto situácii vyšperkovať obyčajnú garden party s priateľmi či rodinou na gurmánsky zážitok chutí, s pomocou jednoduchých ingrediencií, ktoré máme všetci doma, zasvätili nás aj do čarov molekulárnej kuchyne. Evelyn so svojim typickým humorom, tentokrát v úlohe laika, to všetko pre divákov degustovala a vyskúšala. A nezostala nič dlžná svojej povesti trefnej komičky, napríklad aj pri miešaní drinkov. „Môj strach z miešania je, že ma z toho bolí ručička. Tak dám len také barmanské minimum,“ povedala Evelyn pri miešaní drinku. Pri upozornení, že drink má „natriasať“ smerom od hosťa, aby nedošlo k nehode sa tiež nenechala zaskočiť: „Veď možno aj takto vyzerá letné osvieženie.“

Na akcii sa zúčastnili aj šéfkuchár Martin Korbelič, komička Evelyn a barman Miroslav Telehanič (na prvej snímke) a tiež stand-up komici Ján Gordulič, Fero Joke a Jakub Lužina. Foto: PR.Konektor

Príbeh Pohody – keď je práca splneným snom

Veľmi netradičný pohľad do zákulisia príprav najväčšieho slovenského festivalu ponúkla nasledujúca talkshow priamo z kancelárie Pohody vo Sv. Jure, kde Marcel Forgáč vyspovedal dvoch dôležitých členov organizačného tímu, partnership directorku Katarínu Kováčovú a Antona Repku, PR & Media Directora Festivalu Pohoda. Katka a Tóno porozprávali, ako sa k tejto práci dostali, či naozaj kávičkujú s celebritami v zákulisí, prečo má festival úplne inú atmosféru ako všetky ostatné slovenské festivaly, prečo naň nemôže chodiť 100 000 ľudí a aký typ človeka je v skutočnosti legendárny Mišo Kaščák. “Chýbajú nám ľudia a tá energia. Ale sme vďační za to, že môžeme festival robiť aspoň takto. Chceme pracovať s prázdnotou, a priamo z letiska ľuďom ukázať, že bez nich Pohoda nie je Pohodou,“ povedala o organizovaní online Pohody Katarína Kováčová.

Tvorcovia Pohody - partnership director Katarína Kováčová a PR a media director Anton Repka s moderátorom Marcelom Forgáčom. Foto: PR.Konektor

Tvoj insta príbeh na fotke

Program pokračoval workshopom s fotografmi Jurajom Guráňom a Petrom Konopáskom, ktorí zo svojho pražského kreatívneho Mocup Space štúdia. Prezradili nám tajomstvá flatlay fotografie, a ponúkli praktické rady na vytvorenie krásnych fotografií „zhora“, ktoré môžu či už farebnosťou, symetriou alebo vrstvením vyrozprávať tvoj príbeh.

Dávame veciam nový život – spolu, zodpovedne

Zodpovednosť voči životnému prostrediu a našej planéte, ktorá je typická pre festival Pohoda, rozobrali z rôznych uhlov na záver herec Laco Hudec Šubrt, zakladateľ VecizVeci a moderátor a aktivista Michal Sabo. Dvojica, ktorá navonok pôsobí úplne odlišne, ukázala, ako sa dá rôznymi spôsobmi robiť niečo pozitívne pre naše prostredie, a vysvetlila, prečo v prvom rade vždy treba začať od seba. „Som z generácie, ktorá frčala na fast fashion. Teraz hovorím, že som ekoista. Od egoistu k ekoistovi. Mám rád svoje veci, rád ich nosím, rád v nich prežívam príbehy a rád si ich pamätám. Mal som jeden krásny kabát, ktorý už nebol moderný, ale chcel som ho ešte nosiť. A tak som si z neho ušil ruksak,“ vysvetlil Laco Hudec Šubrt svoju životnú eko-filozofiu. Michal Sabo zase vysvetlil, ako mu život v znamení ekológie zjednodušil a uľahčil každodenné fungovanie: „Netrávim čas zbytočne nakupovaním vecí, ktoré nepotrebujem. Potraviny nakupujem v bezobalových obchodoch, kde sa nečaká v radoch. Toto nastavenie je praktické a je to výhodné časovo aj finančne.“

Všetky talkshow a workshopy z tohto unikátneho projektu Bezdymová zóna ponúka aj naďalej vo svojom archíve na pohodafestival.sk ,kliknutím na zelenú guľôčku s nápisom „Bezdymová zóna 18+“.

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou IQOS.