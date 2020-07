Ministri si pripomínajú Štefánika. Považujú ho za významnú osobnosť našich dejín

TASR

Ministri koalície Igora Matoviča (OĽaNO) si pripomínajú na sociálnej sieti Milana Rastislava Štefánika pri príležitosti 140. výročia jeho narodenín.

Na snímke zľava ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí) a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 21. júla (TASR) – Ministri koalície Igora Matoviča (OĽaNO) si pripomínajú na sociálnej sieti Milana Rastislava Štefánika pri príležitosti 140. výročia jeho narodenín. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) si myslí, že by sme si mali pripomínať jeho múdrosť, odvahu aj národnú hrdosť. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) ocenil jeho pracovitosť a priebojnosť.

Ministerka Kolíková uviedla, že prvýkrát zaregistrovala Štefánika ako študentka strednej školy. „Úprimne, niečím ma opantal, záujem o hviezdy a súčasne bojovník za slobodu v prvej svetovej vojne, Slovák dušou, presadzovateľ samostatného štátu,“ uviedla Kolíková. Štefánika by sme si podľa nej mali pripomínať s úctou za jeho múdrosť, odvahu a národnú hrdosť.

Príklad svojím zanietením aj pokorou

Minister Mikulec Štefánika zase považuje za osobnosť, ktorá sa významným spôsobom zapísala do slovenských dejín. „Štefánik nevyrastal v ľahkých podmienkach, no svojou pracovitosťou a priebojnosťou sa stal kľúčovou osobnosťou, a to hneď vo viacerých oblastiach života,“ dodal minister. Podľa neho nám môže byť Štefánik príkladom svojím zanietením aj pokorou.

Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) si myslí, že je Štefánik najlepším dôkazom, aký ľudský potenciál sa skrýva v našich regiónoch a že aj z tej „najzapadnutejšej dedinky môže vzísť velikán“.

Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) považuje Štefánika za politika nielen slovenského, ale aj európskeho a svetového formátu. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) zase vyzdvihol významné zásluhy Štefánika na vzniku Československej republiky aj jeho prínos pri budovaní československých légií.