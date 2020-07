Slovák patril k hviezdam Hollywoodu a vy ste o ňom možno ani nepočuli. Jeho meno nájdete aj na chodníku slávy

Monika Hanigovská

Rodák z Ružomberka patril v prvej polovici minulého storočia v Amerike medzi filmovú elitu.

Slovák Peter Lorre.

KALIFORNIA 22. júla - Peter Lorre je meno, ktoré asi nikomu z nás veľa nepovie, a to napriek tomu, že ide o veľkú hviezdu strieborného plátna. Zbystriť pozornosť by sme mali o to viac, že ide o nadaného Slováka. Rodák z Ružomberka patril v tridsiatych až päťdesiatych rokoch 20. storočia doslova medzi filmovú elitu. Hoci ho nemožno titulovať ako prvoplánového, a možno pre niekoho ani ako druhoplánového, lámača ženských sŕdc, dokázal tento muž, ktorý zomrel pred viac ako 50 rokmi v Los Angeles, neotrasiteľne zaujať svojím talentom.

Nepatril medzi sladkých chlapcov

Peter Lorre, vlastným menom Ladislav (László) Löwenstein, sa narodil 26. júna 1904 v Ružomberku, vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku do židovskej rodiny. V mladom veku sa s rodinou presťahovali do Viedne, kde absolvoval základnú a strednú školu a kde začal aj s herectvom. Napriek tomu, že pochádzal z dobre situovanej židovskej rodiny, tajne sníval o inej kariére - o tom, že sa raz postaví pred kamery.

Hlava rodiny, otec, v ňom však videl obchodníka. Napriek tomu našiel spôsob, ako vyhovieť obom stranám – cez deň sa zamestnal v banke a v noci bol na divadelných doskách. Dohoda však dlho nevydržala. Peter naraz nezvládol sedieť na dvoch stoličkách. Mladík sa preto rozhodol, že sa vydá na hereckú dráhu.

Pri Hitchcockovi sa učil foneticky

Začínal vo Viedni, Vroclave i Zürichu. V roku 1920 prišiel do Berlína, kde spoznal Bertolta Brechta a účinkoval v jeho hre Happy End. V tom čase prijal svoje umelecké meno Peter Lorre. Po nástupe nacizmu v Nemecku však odišiel, najskôr do Paríža a potom do Londýna. Tam jeho osud spečatilo stretnutie so slávnym režisérom Alfredom Hitchcockom. Režisér obsadil Slováka do filmu The Man Who Knew Too Much (Muž, ktorý vedel priveľa, rok 1934) pričom sám vtedy netušil, že neovláda angličtinu na dobrej úrovni. Peter sa však nezľakol a veľkú časť textov sa naučil foneticky.

Už o rok na to sa vydal do Hollywoodu. Filmové ponuky sa začali len tak sypať. Nadaný herec si zahral vo filme Mad Love (1935) v réžii Karal Freunda, Secret Agent v réžii Alfreda Hitchcocka či napríklad vo filme Think Fast i v sérii detektívok Mr. Motto. Celebritou sa stal už ako 25-ročný. Prestížny filmový magazín Premiere zaradil jeho herecký výkon vo filme s názvom Eine Stadt sucht einen Mörder (Vrah medzi nami) z roku 1931 medzi sto najlepších filmových výkonov všetkých čias, i nformuje o tom filmový portál IMDb.com .

Nepatril medzi sladkých mladíkov, napriek tomu si získal divákov po celom svete. Ponúkal svoj talent a „výraz tváre“, pred ktorým sa skláňali filmoví kritici. A to napriek tomu, že hrával prevažne záporné postavy.

Najviac zažiaril vo filme The Maltese Falcon (Maltézsky sokol, rok 1941) v réžii Johna Hustona. Objavil sa v úlohe Joela Caira a stihol si zahrať s hollywoodskym hercom Sydneym Greenstreetom. Jediné, čo nedokázal Peter v priebehu filmovej tvorby prelomiť, bola nálepka „herec stvárňujúci zlosynov“ - môžeme to však považovať za akúsi profesijnú daň, za bravúrne stvárnenie jeho postáv.

Šikovného Slováka môžeme nájsť aj v oscarovej melodráme s názvom Casablanca (1942), kde sa zažiaril s Humpreyom Bogartom a Ingrid Bergmanovou v hlavných úlohách. Filmový kúsok získal štyroch Oscarov. Okrem toho si zahral v oscarovej snímke Leagues Under the Sea (20 000 míľ pod morom). Svoj talent predviedol dovedna vo viac ako stovke filmových úloh.

Úspešný v rádiu i v kreslenom seriáli

Jeho nezameniteľný hlas sa začal čoraz častejšie ozývať v rádiu, čo mu prinieslo veľa úspešných spoluprác. Hosťoval v komediálnych sériách od polovice 30. rokov do 50. rokov 20. storočia a trúfol si aj na vlastnú tvorbu. Aby toho nebolo málo, Petra si obľúbili aj známi karikaturisti. Objavil sa v kreslenej podobe, konkrétne v seriáli Bugs Bunny a Daffy Duck a v roku 1938 sa stal vizuálnou inšpiráciou pre Gomeza Adamsa z rodiny Adamsovcov. V tom čase mal 34 rokov a filmový svet mu ležal pri nohách.

Petrova hviezda nezhasla a pripomienkou jeho talentu je hviezda na Hollywoodskom chodníku slávy. „ 8. februára 1960 mu bola udelená hviezda s číslom 6619 na hollywoodskom bulvári v Kalifornii,“ ďalej píše IMDb.com.

V osobnom živote sa mu až tak nedarilo. Bol trikrát ženatý, s Celiou Lovsky (1934 – 1945), Kaaren Verne (1945 – 1950) a nakoniec s Annemarie Brenning (1953 – 1964), s ktorou mal jedinú dcéru Catharine. Zomrel na mozgovú príhodu v roku, keď nakrútil svoj posledný film - The Patsy z roku 1964.

Navždy v Hollywoode

Nadaný herec zomrel v Kalifornii 23. marca 1964 vo veku 59 rokov. V Hollywoode ostal i po smrti. D oteraz odpočíva na slávnom cintoríne umelcov v Hollywoode .