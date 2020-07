TASR

Dnes o 16:18 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Klopp sa nevie dočkať majstrovskej trofeje: Bude to ako Vianoce

Futbalisti FC Liverpool sa v stredu dočkajú majstrovskej trofeje za víťazstvo v Premier League.

Na snímke nemecký tréner Jürgen Klopp — Foto: TASR/AP

Liverpool 21. júla (TASR) - Futbalisti FC Liverpool sa v stredu dočkajú majstrovskej trofeje za víťazstvo v Premier League. Titul si zabezpečili už v júni, v zápase 37. kola absolvujú proti Chelsea posledné domáce vystúpenie v tomto ročníku.

Tréner „The Reds“ Jürgen Klopp priznal, že sa nevie dočkať, ako si siahne na trofej, ktorú jeho zverenci vybojovali prvýkrát po tridsiatich rokoch: „Bude to jeden z najlepších dní v živote. Budem na chlapcov neuveriteľne hrdý. Sme majstri už mesiac, ale stále tomu chýbala trofej. Prirovnal by som to k Vianociam. Presne viete, aký dostanete darček, ale aj tak sa neskutočne tešíte a ste v napätí. Bude to mimoriadne, chlapci si to zaslúžia.“

Hoci bude mať zápas s Chelsea nádych osláv, Klopp upozornil, že k nemu pristupujú s plnou vážnosťou: "Bude to dobrý zápas, Chelsea je silný súper. Dáme do toho všetko, nejdeme to len prečkať, aby sme mohli oslavovať."

Kým futbalisti myslia na zaslúženú odmenu po náročnej sezóne, v pozore je aj liverpoolska polícia. V súvislosti s pandémiou koronavírusu platia stále opatrenia proti zhromažďovaniu. „Som fanúšik FC Liverpool, ale dnes nie je priestor na oslavy. Ak bude treba, polícia zasiahne,“ citovala šéfa miestnej polície Andyho Cooka agentúra DPA.