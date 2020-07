TASR

Fortuna liga: Trnava sa chce kvalitne posilniť a v novej sezóne hrať o Európu

Futbalisti Spartaka Trnava naskočili v utorok do letnej prípravy na nový ročník Fortuna ligy 2020/2021.

Na snímke tréner Trnavy Marián Šarmír — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Trnava 21. júla (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava naskočili v utorok do letnej prípravy na nový ročník Fortuna ligy 2020/2021. Stalo sa tak po krátkej trojdňovej prestávke, keďže ešte v piatok absolvovali neúspešný boj proti MFK Ružomberok vo finále baráže o Európsku ligu UEFA.

V príprave odohrá mužstvo vedené trénerom Mariánom Šarmírom tri prípravné zápasy. V sobotu 25. júla o 16.00 h nastúpi v Priechode prvý výber proti Pohroniu a následne druhá časť tímu si zmeria sily s Popradom. Generálkou pred ligou bude súboj s českým prvoligistom z Olomouca. Stretnutie sa odohrá 1. augusta o 15.00 h v Luhačoviciach alebo v Rakviciach. V 1. kole FL sa Spartak predstaví na ihrisku Zemplína Michalovce.

Len tesne im unikla Európska liga

Šarmír prebral mužstvo po Portugalcovi Ricardovi Cheuovi pred reštartom ligy, obsadil s ním 4. miesto v tabuľke a len tesne mu unikla miestenka v EL. „Za ten krátky čas, čo sme pri mužstve, môžem povedať, že chalani odviedli veľmi dobrú prácu. Kabína sa dala dokopy, hráči držali spolu na ihrisku aj mimo neho a bolo to vidieť. Chytili sme si divákov na svoju stranu. Všetky zápasy odtiahli jedenásti-dvanásti hráči. Bolo to veľmi vyčerpávajúce, čas na regeneráciu bol veľmi krátky. Musíme sa kvalitne posilniť a verím, že v nasledujúcej sezóne by sme si Európu mohli vybojovať. Prvoradým cieľom je však postup do prvej šestky a potom môžeme nároky zdvíhať,“ uviedol Šarmír pre oficiálny web Spartaka.

Dodal, že s kolegami z realizačného tímu pracujú na hernom štýle. „V ďalšej sezóne, keď bude širší káder, by som sa chcel vrátiť k môjmu zaužívanému systému 4–2–3-1 alebo 4-3–3. Týmto bola Trnava známa dávno, vysoký pressing, najmä doma, tlačiť sa do zakončenia a takto by sme chceli hrať aj my.“

Príchodom ešte nie je koniec

Do kádra zatiaľ pribudli slovenskí hráči - Ján Vlasko, Mário Mihál, Sebastián Gembický, Sebastián Kóša, Marek Václav, Tomáš Hambálek a Jakub Grič. Príchodom však ešte nie je koniec.

„Iba mladí nemôžu hrať, potrebujeme aj skúsenosti. Hľadáme do každej formácie minimálne jedného skúseného hráča. Odchody sú v štádiu riešenia, nechcel by som to konketizovať. Do stredy by malo byť jasné, kto odíde,“ poznamenal Šarmír na utorkovom brífingu.