TASR

Dnes o 13:25 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní NBA: Ďalšie kolo testov na koronavírus v Orlande neodhalilo žiadny prípad nákazy

V pondelok to oznámilo vedenie basketbalovej profiligy spoločne s hráčskou úniou NBPA.

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

New York 21. júla (TASR) - Z 346 hráčov zámorskej NBA, ktorí od 13. júla absolvovali po príchode do Orlanda ďalšie kolo testov na nový koronavírus, nemal nikto pozitívny výsledok. V pondelok to oznámilo vedenie basketbalovej profiligy spoločne s hráčskou úniou NBPA.

„Každý pozitívne testovaný hráč zostane v domácej izolácii až dovtedy, kým nebude spĺňať podmienky zo zdravotných protokolov a nedostane súhlas od lekára,“ uviedlo vedenie NBA vo svojom stanovisku.

Testovanie je nutná požiadavka pred opätovným spustením súťaže. NBA musela prerušiť sezónu 11. marca pre pandémiu koronavírusu, ročník obnoví 30. júla v športovom komplexe Disney World na Floride.