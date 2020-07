TASR

Dnes o 10:54 čítanie na minútu 0 zdieľaní Fortuna liga: V Trenčíne už bez Van Kessela, cieľ je skončiť v hornej šestke

Pod taktovkou nového belgického trénera Stijna Vrevena odštartovali v pondelok s letnou prípravou vo fortunaligovom futbalovom klube AS Trenčín.

Trenčan Gino Van Kessel — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Trenčín 20. júla (TASR) - Pod taktovkou nového belgického trénera Stijna Vrevena odštartovali v pondelok s letnou prípravou vo fortunaligovom futbalovom klube AS Trenčín, ktorý v minulej sezóne účinkoval v skupine o udržanie a obsadil 7. priečku. V novej sezóne si Trenčania dávajú za cieľ dostať sa do vrchnej časti tabuľky.

„Dlhodobejšie sme skautovali vhodný typ trénera a veríme, že sme ho v osobe Stijna Vrevena našli. Prichádza pre nás dôležitý moment, po športovej stránke sa chceme pripraviť tak, aby návrat domov v jarnej časti bol podkutý aj kvalitnými výkonmi. Veríme, že Trenčín znovu preukáže svoju kvalitu, pretože káder bude na to uspôsobený. Verím, že môžeme byť tam, kde sme boli v minulosti. Budeme robiť všetko pre to, aby sme sa dostali do prvej šestky,“ povedal na pondelkovom brífingu generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček.

Dvojica zahraničných posíl

Nové posily AS sú nigérijský krídelník Philip Azango a americký útočník Eduvie Ikoba. „Káder v podstate zostal pohromade, ešte pred vyvrcholením ligy u nás skončili Keston Julien a Mohammed Lamine. Zmluva sa skončila Ginovi van Kesselovi, ktorý u nás tiež nebude pokračovať. Uvidíme, čo ešte prinesie prestupové obdobie,“ dodal Rybníček.

Nový kouč AS Trenčín sa teší na pôsobenie na Slovensku. Štyridsaťšesťročný Vreven predtým trénoval belgický Lokeren, v minulosti napríklad Waasland-Beveren či NAC Breda. Počas hráčskej kariéry si obliekal dresy Mechelenu, Gentu, Utrechtu, 1. FC Kaiserslautern, Omonie Nikózia, Vitesse Arnhem či ADO Den Haag.

V belgickej reprezentácii odohral dva zápasy. „Do začiatku nového ročníka ligy zostávajú necelé tri týždne. Mužstvo uvidím len v dvoch prípravných zápasoch, ale som tréner, ktorý nehľadá výhovorky. Súčasná situácia je ťažká pre každého. Teším sa na prvý zápas a na prácu v klube, ktorý má jasnú víziu. Verím, že dosiahneme lepšie výsledky ako v minulej sezóne,“ uviedol Vreven.