TASR

Hádzanári Tatrana Prešov bude medzi nasadenými tímami v EHL

Hádzanári Tatrana Prešov majú istotu účasti v skupinovej fáze Európskej hádzanárskej ligy (EHL).

Ilustračné foto — Foto: TASR/Milan Kapusta

Prešov 20. júla (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov majú istotu účasti v skupinovej fáze Európskej hádzanárskej ligy (EHL). Nachádzajú sa medzi 12 klubmi, ktorých účasť v súťaži schválil výbor Európskej hádzanárskej federácie (EHF). Ďalších 12 účastníkov vzíde z dvoch kvalifikačných kôl, ktoré sú na programe v auguste a v septembri.

Nasadené tímy sú z 12 rôznych krajín, aby súťaž pokryla čo najviac európskych zástupcov. „Oficiálne vyjadrenie EHF nás veľmi potešilo. Podarila sa nám významná vec, keďže Tatran Prešov inicioval a presadzoval v rámci Fóra hádzanárskych klubov, aby majstri krajín do 19. miesta v rebríčku EHF mali svojho šampióna priamo nasadeného v skupine. Samozrejme, po odpočítaní majstrov pôsobiacich v Lige majstrov. Je to návrh, ku ktorému sa EHF priklonila, čo zabezpečilo, že zástupca zo Slovenska má miestenku priamo v skupine. Tento návrh sa nepáčil viacerým klubom a krajinám, ktoré chceli mať nasadených viacerých zástupcov, najmä Nemecku a Francúzsku,“ uviedol generálny manažér Tatrana Prešov Miroslav Benický.

Radi, že sa vyhli kvalifikačným povinnostiam

O účasť v premiérovom ročníku EHL sa uchádzalo 51 tímov vrátane niekoľkých víťazov Ligy majstrov. Šampión z roku 2002 SC Magdeburg je nasadený priamo do skupinovej fázy, dvojnásobný víťaz z rokov 2003 a 2018 Montpellier však štartuje v druhom kvalifikačnom kole a víťaz z roku 1995 Bidasoa Irun dokonca už v prvom kvalifikačnom kole.

Kvalifikácii sa nevyhnú ani popredné nemecké tímy Füchse Berlín a Rhein Neckar Löwen či nedávni súperi Tatrana z Ligy majstrov Sporting Lisabon a Bjerringbro Silkeborg. „Sme radi, že sme sa vyhli kvalifikačným povinnostiam. Nachádzajú sa tam veľmi silné mužstvá a musia si ňou prejsť takí velikáni ako Montpellier, Füchse Berlín, Rhein Neckar Löwen, ale aj ďalšie silné tímy. Sme teda veľmi spokojní, že patríme do elitnej 12-ky. Samozrejme, zároveň musím dodať obavu, ako to vo svete halových športov bude na jeseň vyzerať vzhľadom na koronavírus. Stále existuje v tejto súvislosti viac otázok ako odpovedí. Takže aj v rámci EHF nie je stopercentne isté, že skupinová fáza súťaže odštartuje v polovici októbra, ako by mala. Ale to je niečo, čo už nevieme ovplyvniť. To, na čom sme pracovali, sa nám podarilo. Sme nasadení priamo v skupine a dá sa povedať, že v súčasnom postavení slovenskej hádzanej v rámci EHF rebríčkov je to potešujúca správa a budeme sa tešiť na súperov, ktorých nám určia kvalifikácia a následný žreb. Už podľa menoslovu je však isté, že pôjde o veľmi kvalitnú súťaž,“ poznamenal Benický.

Veľká transformácia

EHF sa v mužskej aj ženskej časti pred sezónou 2020/2021 transformovala z Pohára EHF. Po zúžení Ligy majstrov z 28 na 16 tímov je EHF súčasť veľkej reformy klubových hádzanárskych súťaží.

V jej skupinovej fáze nastúpi po odohratí dvoch kvalifikačných kôl 24 tímov, ktoré sa rozdelia do štyroch skupín. Z nich postúpi 16 tímov a po osemfinálových a štvrťfinálových súbojoch vyvrcholí mužská časť finálovým podujatím Európskej hádzanárskej ligy 15. a 16. mája 2021.

EHF ešte tento týždeň ohlási rozloženie tímov do košov v rámci prvého kvalifikačného kola, ktorého žrebovanie sa uskutoční 28. júla vo Viedni. Prvé kolo kvalifikácie sa začne 29., resp. 30. augusta.