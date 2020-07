Dominika Pacigová

Blanka sa stará o svoje vnúčatá, pričom jedno má autizmus: Nikdy by som ich nevymenila za bezstarostný život

Aj napriek tomu, že neraz bola na pokraji svojich síl, svojim vnúčatám venuje všetok svoj čas a lásku.

Na snímke je Blanka a jej vnúčatá. — Foto: archív Blanky Beňovej

KOŠICE 21. júla - Život ju už neraz položil na kolená, no nikdy sa nevzdala. Rodáčka z Košíc, Blanka Beňová, je inšpiratívnou ženou, ktorá sa s láskou stará o svoje vnúčatá. Hoci ju jej dcéra a matka detí niekoľkokrát sklamala, vždy sa jej rozhodla dať druhú šancu. S odstupom času sa však rozhodla prebrať všetku starostlivosť na seba. Aj napriek tomu, že viackrát bola na pokraji svojich síl, svoje vnúčatá by za nič na svete nevymenila.

Prevzala zodpovednosť za dcéru

Dcéra pani Blanky sa rozhodla opustiť spoločnú domácnosť, keď malo jej prvé dieťa 6 mesiacov. Hrdá babička ani na sekundu nezaváhala a rozhodla sa, že sa o vnučku Viktóriu postará. V kútiku duše však verila, že si jej dcéra uvedomí rolu matky a o vlastné dieťa sa postará.

No o štyri roky neskôr prišla jej dcéra domov s tým, že je opäť tehotná. Aj napriek tomu, že to pani Blanka nemala jednoduché, rozhodla sa, že jej dá druhú šancu. „Nachystala som jej izbu pre vnuka, aby mohla začať žiť tak, ako sa patrí, no žiaľ, nezvládla to,“ povedala pre Dobré noviny babka Blanka.

Hrdá babka sa snaží dať vnúčatám všetok svoj čas a lásku. Foto: archív Blanky Beňovej

Druhé vnúča pani Blanky, chlapec Nikolas, sa narodilo postihnuté. Babka mala len dve možnosti - buď sa o vnuka postará, alebo ho dá do ústavu. Opäť si povedala, že prevezme zodpovednosť na seba a pokúsi sa mu dať všetko na to, aby mohol žiť dôstojný život. Nie je to jednoduché, keďže Nikolas si vyžaduje špeciálnu starostlivosť a navštevuje špeciálnu materskú školu pre deti s autizmom, no za nič na svete by ho nevymenila.

Veľkú podporu cíti zo strany najstaršej vnučky, dnes už desaťročnej Viktórie, ktorá sa jej snaží so všetkým v rámci možností pomôcť. Pani Blanka je častokrát odkázaná na pomoc iných. Mnohí si možno kladú otázku - prečo sa nevráti do práce? Odpoveď je jednoduchá. Nedovolí jej to starostlivosť o vnuka Nikolasa, ktorý nemôže ostať doma sám.

Neraz sa práve preto ocitla vo finančnej tiesni a obávala sa toho najhoršieho. „Povedala som si - už nevládzem, neviem, ako to zvládnem, ale som veľkou bojovníčkou. Vždy, keď spadnem na dno, sa postavím a idem ďalej. Nielenže musím, ale aj chcem zdolať všetky prekážky, ktoré mi život nadelil,“ objasnila hrdá babka a veľká bojovníčka s tým, že akákoľvek pomoc je pre ňu aj v dnešných dňoch veľkým prínosom.

Všetky vnúčatá pani Blanky pokope. Foto: Archív Blanky Beňovej

Ani ďalšia šanca nepomohla

Pred rokom sa dcére pani Blanky narodil druhý syn. Babka jej dala ďalšiu šancu a pod jej dohľadom sa starala o najmenšie dieťa. V júni sa však jej dcéra rozhodla, že sa chce osamostatniť, súd jej zveril do starostlivosti najmladšieho syna a v dnešných dňoch žijú spolu v krízovom centre. „Verím, že sa ustáli a s božou pomocou začne fungovať tak, ako má,“ dodala.

Babka sa teda v súčasnosti stará o dve vnúčatá. Vždy majú navarené, upratané a opraté. Sama však tvrdí, že horšie je to so starostlivosťou o záhradu, keďže po celom dni už nevládze. Veľmi však vyzdvihuje pomoc starostu obce, vďaka ktorému jej z času na čas pomôže niekto pokosiť trávnik.

Aj keď to nebolo jednoduché, starostlivosť o vnúčatá brala vždy ako samozrejmosť. „Znamenajú pre mňa všetko a nedokážem si bez nich predstaviť život. Prežili sme spolu aj ťažké časy, napríklad keď sme nemali elektrinu, no ak by som to mala zažiť ešte raz, stálo by to za to. Nikdy by som ich nevymenila za lepší či bezstarostný život,“ uzavrela pani Blanka.