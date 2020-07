Ľubomíra Somodiová

Dnes o 13:09 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Nemohol sa už viac pozerať na obrovské diery na vozovke. Do jednej z nich „zasadil“ strom s reflexnou vestu

Neznámy „záhradkár“ vzal situáciu na ceste v českom Libereckom kraji do vlastných rúk a u miestnych si za to vyslúžil uznanie.

Nezvyčajná záplata cesty. — Foto: Facebook/Dopravní info

LIBEREC 21. júla - V českom Libereckom kraji vyrástol nezvyčajný úkaz. V strede cesty medzi Karlovem pod Ještedem a Hornou Suchou totiž niekto zasadil strom a ošatil ho reflexnou vestou. Nešlo však o žiadnu environmentálnu aktivitu. Anonymný „záhradkár“ a amatérsky cestár sa s najväčšou pravdepodobnosťou snažil upozorniť na žalostný stav cesty, ktorý dlhodobo nikto z kompetentných nerieši.

Došla mu trpezlivosť

Strom bol do obrovskej diery na vozovke vysadený neznámym miestnym uplynulý víkend. Podľa miestnych je vozovka, ktorá patrí mestu, dlhodobo v zlom stave. Na niekoľkých miestach sú diery alebo hrbole, inde vodiči pocítia škáry medzi záplatami. Navyše tam chýbajú cedule, ktoré by na stav vozovky upozornili, informuje český portál idnes.cz

Neznámy „záhradkár“ teda vzal situáciu do vlastných rúk a u miestnych si za to vyslúžil uznanie. „Konečne tú dieru niekto zalátal,“ uvítal provizórne bezpečnostné riešenie jeden z miestnych. „S najväčšou pravdepodobnosťou to urobil niekto miestny,“ nechala sa počuť ďalšia. Na druhej strane však vynaliezavá cestná záplata môže v ľuďoch vzbudzovať rozpaky. „Z diaľky to vyzerá, ako keby tam sedel nejaký starý pán,“ opísal objekt ďalší z miestnych ľudí, ktorí si tento počin všimli.

Nezvyčajná záplata cesty. Foto: Facebook/Dopravní info "Liberecký kraj"/ Jirka Bednář‎

Dopravný expert: „Diera mala byť označená už skôr“

Pre anonymného amatérskeho cestára má pochopenie aj dopravný expert Roman Budský. „Je to zúfalá situácia. Ten človek naozaj nemôže urobiť nič iné, než tam dať prekážku, ktorá je viditeľná z diaľky, pretože dieru nevidíte. Alebo nestihnete zareagovať, pretože už je neskoro. Bol to ale veľmi uvedomelý občan, keď prekážku označil reflexnou vestou, vďaka ktorej ju bude vidieť aj za tmy,“ dodáva.

Podľa Budského mala byť diera v ceste označená už skôr. „Majiteľ tú pozemnú komunikáciu hodil za hlavu, kašle na ňu, a tak si ľudia pomáhajú svojpomocne a jeden druhého chránia. Čo je pozitívny príklad občianskej súdržnosti, ale je to aj úplne zúfalý príklad toho, ako funguje štátna a verejná správa.“

Veci sa dali do pohybu

Zdá sa, že zúfalé riešenie vzbudilo pozornosť aj u kompetentných orgánov. Stavom vozovky sa teraz zaoberajú Technické služby mesta Liberec. „Obdržali podnet na poškodenú komunikáciu a umiestnenie nedovolenej prekážky,“ povedala hovorkyňa mesta Jana Kodymová. „Aj keď možno oceniť snahu o rozširovanie verejnej zelene v meste, v tomto prípade bude strom odstránený,“ dodala hovorkyňa.