Nad Bratislavou preleteli lietadlá na počesť 140. výročia narodenia M. R. Štefánika

Na počesť 140. výročia narodenia generála Milana Rastislava Štefánika v pondelok preletelo nad Bratislavou 13 ľahkých lietadiel.

Na snímke ľahké lietadlo Tomark SD4 Viper prilietava na dráhu letiska M. R. Štefánika — Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 20. júla (TASR) – Na počesť 140. výročia narodenia generála Milana Rastislava Štefánika v pondelok preletelo nad Bratislavou 13 ľahkých lietadiel. Na bratislavské letisko, ktoré je po ňom pomenované, si skupinový prílet prišla pozrieť aj Štefánikova praneter Tamara Dudášová, rodená Štefániková. Na slávnostnom prelete sa zúčastnil tiež štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Jaroslav Kmeť.

Praneter generála Štefánika vyjadrila nádej, že sa na neho bude spomínať každý rok a pripomínať si, čo vykonal. „Treba si Štefánika vážiť, lebo naozaj to bol veľký človek, ktorý veľmi veľa vecí spravil pre náš národ,“ zdôraznila.

Práve v období krízy je podľa Kmeťa potrebné dávať do popredia morálne hodnoty, aké mal Štefánik. „Preto v predvečer výročia 140. narodenín sme si spolu so Slovenskou leteckou federáciou pripomenuli toto výročie a dali do popredia vzor Štefánika pre Slovensko ako vzor cieľavedomého politika, vedca, pilota, ktorý sa nebál prekonávať prekážky a šiel stále dopredu,“ priblížil.

Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21. júla 1880 v Košariskách. V utorok (21. 7.) tak uplynie 140 rokov od jeho narodenia. „Pri tejto príležitosti 28 členov posádok Slovenskej leteckej federácie zorganizovalo prelet z Kvetoslavova do Bratislavy s polhodinovým preletom formácie lietadiel nad Bratislavou a následným pristátím na Letisku M. R. Štefánika spojeným s nízkym preletom nad dráhou letiska, ktoré nesie Štefánikovo meno,“ ozrejmil prezident Slovenskej leteckej federácie Marián Sluk.

V odletovej hale letiska sa zároveň konala aj spomienková udalosť spojená s kladením vencov k Štefánikovej soche. Tým si účastníci pripomenuli generála, vedca a letca, po ktorom je letisko v Bratislave pomenované od roku 1997.