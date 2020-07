Lucia Čížová

Počas pandémie skoncovalo s fajčením vo Veľkej Británii viac ako milión ľudí

Prieskum ukázal, že počas posledných štyroch mesiacov skončili alebo sa pokúšali skončiť fajčiť státisíce ľudí, prevažne mladších.

— Foto: Pexels/Irina Iriser

LONDÝN 21. júla - „Moja správa pre fajčiarov dnes je, prosím, nečakajte. Či ste zdraví teraz alebo sa už kvôli fajčeniu necítite dobre, dnes je ten deň, skončite s fajčením. Môže to zmeniť váš život,“ povedala Ruth Sharrock, britská odborníčka na respiračnú medicínu, v najnovšom prieskume organizácie Action on Smoking and Health a University College London. Tí uskutočnili prieskum na vzorke 10-tisíc ľudí a zistili, že okrem milióna tých, čo s fajčením skončili, využilo pandémiu ďalších 440-tisíc ľudí ako príležitosť na pokus o ukončenie fajčenia, informuje o tom CNN.

Cielili na starších

Úrad pre národnú štatistiku v minulom roku uviedol, že v roku 2018 fajčilo 14,7 percenta Britov vo veku 18 a viac rokov, teda približne 7,2 milióna ľudí. Kampaň vo Veľkej Británii bola zameraná najmä na starších fajčiarov. Ukázalo sa však, že ľudí vo vekovej skupine 16 - 29 rokov, ktorí prestali fajčiť, bolo dvojnásobne viac ako fajčiarov vo veku nad 50 rokov. Hoci veda nemá jednoznačné stanovisko k tomu, či má fajčenie priamy dopad na ochorenie Covid-19, je jasné, že je hlavnou príčinou chorôb, ktorým sa dá predchádzať a ktoré spôsobujú rakovinu, ochorenie srdca a pľúc. Proste ľudia, ktorí fajčia, môžu byť náchylnejší na horší priebeh ochorenia spôsobeným novým koronavírusom.

Dobrá správa v čase pandémie

Vedecká pracovníčka univerzity, Sarah Jackson, však upozornila na to, že zistenia sa týkajú iba ukončenia v krátkodobom horizonte. „Vzhľadom na to, že miera dlhodobého úspechu v odvykaní býva nízka, bude zaujímavé sledovať, či sa v nasledujúcich mesiacoch prejaví výrazný pokles fajčenia, a ak áno, či to znamená trvalé zníženie počtu fajčiarov vo Veľkej Británii,“ dodala. Riaditeľ britského Centra pre tabakové a alkoholové štúdie na Univerzite v Nottinghame, John Britton, túto analýzu uvítal a vidí ju ako „vzácny príklad dobrých správ, ktorý si odnesieme z krízy Covid-19.“

Spojené kráľovstvo bolo tvrdo postihnuté pandémiou nového koronavírusu, s viac ako 295-tisíc potvrdenými prípadmi a viac ako 45-tisíc úmrtiami je 10. najohrozenejšou krajinou na svete.