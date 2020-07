Ľubomíra Somodiová

Dnes o 21:29 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Ako tínedžer bol bezdomovcom. Sľúbil, že bude pracovať zadarmo a dnes je z neho 22-ročný milionár

Harry Sanders strávil rok na ulici, nevzdal sa a dnes je z neho úspešný podnikateľ, ktorý radí ostatným na ceste k úspechu.

Harry Sanders je vďaka húževnatosti úspešným mladým podnikateľom. — Foto: Instagram/harrysandersseo

MELBOURNE 20. júla - Húževnatosť je jednou z vlastností, ktorou musí disponovať každý dobrý podnikateľ. Harrymu Sandersovi, dnes 22-ročnému milionárovi z austrálskeho Melbourne, rozhodne nechýba. Dokonale o tom svedčí jeho životný príbeh. Dnes zakladateľ úspešnej firmy StudioHawk nemal totiž vždy na ružiach ustlané. V 17. rokoch sa stal bezdomovcom a asi rok spal na ulici, v rôznych ubytovniach či na gauči u kamarátov.

Prvá noc na ulici bola najhoršia

Prvé noci v Melbourne strávil pod mostom a pendlovaním medzi ubytovňami pre bezdomovcov. Niekedy prespával na gauči u kamarátov alebo príbuzných, píše o jeho príbehu portál 7news.com. „Prvá noc bezdomovectva bola najhoršia, netušil som, kam ísť alebo čo mám robiť. Cítil som sa strašne s vedomím, že by som mal niekoho požiadať o pomoc.“ Zo začiatku sa teda dostal do niekoľkých šarvátok. Neuvedomil si totiž, že ľudia bez domova majú svoje „vlastné teritórium“, ktoré si strážia. Na druhej strane hovorí, že nikdy nemal problém zadovážiť si jedlo. „Zvyčajne som sa pýtal v potravinách, či nemajú nejaké zvyšky, ktoré cez deň nepredali. Väčšina mi ochotne nejaké jedlo dala,“ spomína.

Začal už ako tínedžer

Hoci to bolo desivé a drsné obdobie jeho života, podľa svojich slov získal neoceniteľné lekcie, ktoré mu v konečnom dôsledku pomohli dostať sa tam, kde je dnes. Za svoj dnešný úspech vďačí bezdomovectvu. „Nebol by som tým, kým som, kebyže si neprejdem touto skúškou. Naučilo ma to mať väčšiu sebadôveru pri riešení stresových situácii,“ myslí si. Jeho firma sa zameriava na optimalizáciu vyhľadávacích nástrojov, ktorá pomáha pri zviditeľňovaní webových stránok na internete, a teda zvyšuje obchod. Harry sa pritom prvýkrát začal zaujímať o SEO technológiu (optimalizácie pre vyhľadávače, pozn. red) už ako mladý 13-ročný tínedžer.

Ako dospievajúci chlapec bol na vlastnej koži svedkom toho, ako jeho otec, majiteľ vlastnej licenčnej spoločnosti pre lode, podpísal zmluvu na SEO optimalizáciu, ktorá takmer zničila jeho firmu. „Sľúbili mu celý svet, že mu zdvojnásobia návštevnosť na stránke a zmenia jeho podnikanie, no nerobili absolútne nič,“ spomína dnes Sanders pre portál SmartCompany.com. Chcel mu pomôcť a naučil sa všetky informácie o SEO, aby otcovu firmu mohli ľudia vyhľadať na internete čo najjednoduchšie. Učil sa od nuly, hlavne metódou pokus - omyl. Čoskoro aj vďaka jeho pomoci obchod otca pookrial. Jeho stránky začali byť vyhľadávané a o šesť mesiacov neskôr dostal jeho otec telefonát s otázkou: „Kto do čerta vám robí SEO?“ Jeho otec pyšne odpovedal: „Môj syn.“

Nebol by som tým, kým som, kebyže si neprejdem touto skúškou. Naučilo ma to mať väčšiu sebadôveru pri riešení stresových situácii.

V 14. rokoch dostal Sanders svoju prvú pracovnú ponuku, z ktorej bol nadšený, ale mala negatívny vplyv na jeho školskú dochádzku. „Bol som v podstate na polovičný úväzok v škole, na čiastočný úväzok v práci a dokonca som pracoval na svojom notebooku vždy, keď som mal v škole šancu,“ povedal pre Forbes. „Bol som posadnutý SEO,“ dodal.

Neskôr si povedal, že do školy prestane chodiť. Všetky svoje schopnosti využil na prvé spustenie štúdia Studiohawk už v 17. rokoch - no jeho sny sa bohužiaľ rozpadli potom, čo mu došli peniaze. Väčšinu utratil za počítačové súčiastky a investoval do podnikania, no nevrátili sa mu späť. Navyše nasledoval rozvod jeho rodičov. Novej priateľke jeho otca sa nepáčilo, že je stále zatvorený v izbe na počítači a jeho mama si už nemohla dovoliť podporovať jeho podnikateľské ambície. Ocitol sa na ulici.

Prekážky bral ako výzvu

No práve zanietenosť pre optimalizáciu a veľké odhodlanie ho vytiahli z najhoršieho von. Začal volať bývalým kolegom a klientom z telefónnych automatov rôznych útulkov pre bezdomovcov, aby vyskúšali jeho služby. Zúfalo ponúkal potenciálnym klientom bezplatné kampane s tým, že mu zaplatia, až keď naozaj začnú zarábať. Aj touto stratégiou sa mu dnes tak darí a bojuje proti nelegálnym praktikám rôznych SEO agentúr.



Po týždňoch odmietania sa Harrymu podarilo získať klientov, ktorých ohúril neuveriteľnými SEO zručnosťami. V začiatkoch presvedčil štyri podniky, aby mu dali šancu. Dvaja z klientov mu nikdy nezaplatili, ale ostatní dvaja dodnes využívajú jeho služby a doporučujú ho ďalej. Postupne získaval viac práce až napokon stály príjem, čo ho po roku bezdomovstva dostalo z ulice. Postupne sa prepracoval spolu s tímov nadšencov, ktorí ho obklopovali, k svojmu prvému miliónu. V roku 2019 bol Sanders dokonca ocenený za najlepšieho austrálskeho mladého lídra v podnikaní agentúrou SEMrush Agency. V roku 2019 tvorili príjmy jeho firmy 3 milióny dolárov.

Rady ako byť úspešný

Dnes, okrem iného, ostatným ľuďom radí, ako dosiahnuť úspech. Bez ohľadu na to, čo sa deje, radí spať najmenej osem hodín denne, aby ste si boli istý, že ste plní sily. „Mnoho ľudí si myslí, že na ceste za úspechom musia pracovať celú noc. Ale nemôžete sa vzdať spánku na úkor podnikania,“ povedal Sanders. Rovnako nechodí v obleku, za každých okolností je v tom, v čom sa cíti pohodlne. „Asi by bolo čudné, keby som v mojom veku chodil len v oblekoch.“

Mladý podnikateľ tiež odporúča čítať, čo najviac možných článkov a kníh na témy, ktoré vás zaujímajú. Okrem toho ho ulica naučila šetrne hospodáriť s peniazmi. Podľa jeho názoru je dôležité vedieť, na čo míňate peniaze a či je možné znížiť vaše výdavky. Ale pozor, za najdôležitejšie považuje nájsť zmysel svojho života. „Keď vám ide len o peniaze, neznamená to, že budete úspešný,“ myslí si.