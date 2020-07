TASR

Prieskum AKO: Voľby by v júli vyhralo OĽaNO, Pellegrini zamiešal karty

Peter Pellegrini (Smer-SD) a Igor Matovič (OĽaNO) — Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 20. júla (TASR) - Parlamentné voľby by v júli vyhralo hnutie OĽaNO. Dosiahlo by 23,5 percenta hlasov rozhodnutých voličov. Nasledovali by strana Hlas-SD (16,7) a Smer-SD (10,7). Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií agentúry AKO, ktorý sa realizoval telefonicky od 7. do 17. júla na vzorke 1000 respondentov.

Do parlamentu by sa podľa prieskumu dostalo sedem politických strán. Po OĽaNO, Hlase-SD a Smere-SD sú to strany SaS (9,4), ĽSNS (7,9), hnutie Sme rodina (6,4) a Progresívne Slovensko (5,2).

Z parlamentu by vypadla strana Za ľudí (4,0). Hranicu piatich percent potrebných na postup do Národnej rady SR by nedosiahlo ani KDH (3,0). Nasledujú strany Vlasť (2,7), Dobrá voľba (2,6), SMK (2,5), Spolu (2,2) SNS (1,4), Most-Híd (1,0). Menej ako jedno percento hlasov rozhodnutých voličov získali Socialisti.sk (0,4), Demokratická strana (0,2) a tiež Starostovia a nezávislí kandidáti (0,2).

Spomedzi respondentov 14,5 percenta deklarovalo, že voliť nepôjde, 4,3 percenta opýtaných nechcelo odpovedať a 15,9 percenta nevedelo, koho by šli voliť.

Agentúra AKO priblížila, že zber dát realizovala v období, ktoré zachytilo aj kauzy diplomových prác šéfa parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) a ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS). „Kauzu diplomovej práce Igora Matoviča (OĽaNO) zber zachytil len v priebehu posledných dvoch dní jeho trvania,“ dodala.