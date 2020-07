TASR

Predsedom SMK sa stal Krisztián Forró. Maďarské strany majú začať rokovania

Zľava: Péter Köpöncei a Krisztián Forró — Foto: Facebook/Magyar Közösség Pártja

Bratislava 20. júla (TASR) - Mimoparlamentná Strana maďarskej komunity (SMK) si zvolila nové vedenie, predsedom sa stal Krisztián Forró. Okrem toho si na sobotňajšom sneme (18. 7.) zvolila aj troch podpredsedov. Sú nimi József Berényi, Iván Farkas a Zoltán Cziprusz.

V najbližších týždňoch by sa mali začať rokovania maďarských strán o spoločnej budúcnosti. Pre TASR to uviedol tlačový tajomník SMK Róbert Králik. Králik doplnil, že predsedom republikovej rady SMK sa stal Péter Köpöncei.

Po komunálnych voľbách zhodnotia fungovanie

Okrem toho si strana vybrala aj ďalších nových členov predsedníctva, tých volili na základe regionálneho princípu. Dodal, že nové vedenie bolo zvolené približne na rok a pol, teda do konca roka 2022. Králik vysvetlil, že sa tak rozhodli aj preto, aby po komunálnych voľbách vedeli, na základe ich výsledkov, zhodnotiť fungovanie vedenia.

„Teraz je na pláne zjednotenie maďarských strán, rôznych iných aj civilných inštitúcií, ktoré sa zaoberajú politikou. Ide najmä o päť existujúcich strán. Najpodstatnejšie sú tie, ktoré najviac oslovujú maďarského voliča," uviedol.

Rokovať chcú aj s Mostom-Híd

Dodal, že rokovať chcú najmä s hnutím Spolupatričnosť, na ktorého kandidátke v parlamentných voľbách boli aj predstavitelia SMK. Ďalšou stranou, s ktorou chcú rokovať, je aj Most-Híd.

Forma spolupráce maďarských strán je podľa Králika otázna, či už pôjde o vytvorenie jednej spoločnej strany alebo len o spojenectvo strán. Dodal, že vedieť to budú až po rokovaniach. Verí, že sa začnú do dvoch týždňov. „Od septembra intenzívnejšie a do konca roka by sme chceli vedieť aj výsledky,“ doplnil Králik.