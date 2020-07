Monika Hanigovská

Dnes o 16:09 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Tina Turner je späť vo veľkom štýle! Spolu so svetoznámym dídžejom pretvorili obľúbený hit

Rocková ikona, speváčka Tina Tuner, v týchto dňoch teší svojich fanúšikov. Vypočujte si jej najnovší hudobný počin.

Tina Tuner a nórsky DJ a producent Kygo. — Foto: Instagram/tinaturner

BRATISLAVA 20. júla – Napriek tomu, že speváčka Tina Tuner už dávnejšie ohlásila svoj „hudobný dôchodok“, vyzerá to tak, že dvere za fanúšikmi len privrela. Speváčka v týchto dňoch ohlásila svoj návrat vo veľkom štýle. Osemdesiatročná žijúca legenda prikývla na spoluprácu s nórskym dídžejom Kygom a spolu vdýchli život hitu What's Love Got To Do With? (Čo s tým má spoločné láska?, pozn. red.), ktorý pôvodne vydala v roku 1984. Hit o láske kraľoval v 80. rokoch americkej hitparáde niekoľko týždňov.

Tina Turner, prezývaná aj „rocková babička“, je na svoj vek vo výbornej forme. Bez problémov ju preto môžeme titulovať aj bez označenie „babička“, no rock jej v žilách prúdi stále. Dôkazom toho ja aj novinka, upravená verzia známeho hitu What's Love Got To Do With?, ktorú dosiahla za niekoľko dní na YouTube už viac ako 1,8 milióna pozretí. A zároveň sa cez víkend stala č. 1 v americkej verzii sťahovacej služby iTunes.



Vyrastal pri jej piesňach

„Stále neverím, že mám možnosť spolupracovať s takou hudobnou legendou, akou je Tina Turner. Som poctený," napísal 28-ročný dídžej Kygo na Instagrame. Oznámenie tejto novinky na profiloch oboch hudobníkov sprevádzala fotografia páru, kde Tina Turner vyzerá naozaj skvele.

„Nemôžem byť viac nadšený spoluprácou s Tinou Turner, ikonou, pri ktorej piesňach som vyrastal. A práve What’s Love Got To Do With It? je jedna z mojich najobľúbenejších, takže keď som mal šancu ju prepracovať, bol to veľmi zvláštny moment. Rád pracujem na nadčasových vokáloch, aj keď bolo náročné zachovať prvky pôvodnej skladby a pridať svoj vlastný dotyk, som veľmi rád, ako sa to dopadlo,“ vyjadril sa umelec pre magazín Rolling Stone. Mladý dídžej, ktorého skutočné meno je Kyrre Gørvell-Dahll, sa do hudobnej histórie zapísal minulý rok, keď jeho remix 30 rokov starej piesne Higher Love od Whitney Houston bodoval v Billboard Hot 100. Nór tak speváčke zabezpečil jej prvý posmrtný hit v tomto rebríčku.

Po rokoch späť

Tina si svoje miesto právom vydobyla medzi najúspešnejšími svetovými speváčkami. Rolling Stone ju umiestnil na 63. priečku najväčších spevákov všetkých čias a od roku 1991 je aj v Rock'n'rollovej Siene slávy. Legendárna americko-švajčiarska speváčka a herečka s nezameniteľným hlasom má na svojom konte dvanásť cien Grammy, tri ceny Grammy Hall of Fame a ocenenie Grammy Lifetime Achievement Award. Na svojom konte má desať štúdiových, šesť kompilačných a tri koncertné albumy, ich celosvetový predaj presiahol 200 miliónov kópií. Posledný štúdiový album Twenty Four Seven vydala v roku 1999 a posledné koncertné turné absolvovala v roku 2009.