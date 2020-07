TASR

Dnes o 11:21 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní MLS: Chicago so Sekuličom podľahlo San Jose 0:2

Futbalisti Chicaga Fire prehrali v noci na pondelok vo svojom druhom zápase v B-skupine turnaja MLS so San Jose Earthquakes 0:2.

Vľavo obranca Seattlu Shane O'Neill, vpravo útočník Vancouveru Yordy Reyna — Foto: TASR/AP

New York 20. júla (TASR) - Futbalisti Chicaga Fire prehrali v noci na pondelok vo svojom druhom zápase v B-skupine turnaja MLS so San Jose Earthquakes 0:2. V základnej zostave Chicaga nastúpil aj slovenský obranca Boris Sekulič, hral do 89. minúty. V 29. minúte dostal žltú kartu.

Kým San Jose si víťazstvom zabezpečilo prvé miesto v skupine a postup do vyraďovacej fázy turnaja „MLS je späť“, Chicago je v tabuľke tretie a musí o postup ešte zabojovať. Vo štvrtok sa v záverečnom skupinovom dueli stretne s Vancouverom, Whitecaps v noci podľahli úradujúcemu šampiónovi Seattlu Sounders hladko 0:3.