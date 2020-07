Tipy na dovolenku: Severovýchod Slovenska, to sú vzácne prírodné lokality a tmavá obloha

Bratislava 19. júla (TASR) - Jedinou nevýhodou regiónu horného Zemplína je jeho vzdialenosť od veľkých mestských sídel. Z hlavného mesta tam cesta autom trvá takmer šesť hodín. Za rovnaký čas sa dostaneme k moru v Chorvátsku či Taliansku. A to je veľká konkurencia.

Je to však na škodu, pretože tento región ukrýva najhodnotnejšie prírodné lokality. Úchvatná a takmer neporušená príroda Polonín, málo známe slovenské jedlá, ako mačanka, tatarčané pirohy či holúbky sú balzamom pre naše mentálne zdravie.

Najkvalitnejší prales je Havešová, nie je verejnosti prístupný. Je to posledné miesto na Slovensku, kde sa dajú nerušene sledovať procesy lesných ekosystémov.

Je to druhé najväčšie mesto na Zemplíne, leží v severovýchodnej časti Slovenska. Jeho história je spojená so šľachtickou rodinou Drugethovcov. Najvýznamnejšia pamiatka - renesančný kaštieľ s parkom - pochádza z roku 1610. Nad ním je vybudovaný skanzen.

CHKO Vihorlat, Morské oko:

Je to najväčšie jazero vo Vihorlatských vrchoch. Je výnimočné svojím pôvodom, po Veľkom Hincovom Plese a Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách to je tretie najväčšie prírodné jazero na Slovensku. Leží pod Sninským kameňom v katastri obce Remetské Hámre. Je to národná prírodná rezervácia.