Dnes o 10:49 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Márii Čírovej odporúčali potrat, no ona sa rozhodla inak. Jej krásne slová zasiahnu každú matku a ženu

Speváčka sa nedávno priznala, že jej okolie radilo, aby si prvorodeného Huga „dala zobrať“. Prečítajte si speváčkine emotívne vyznanie.

Rodinka sa na chlapčeka veľmi teší. — Foto: Instagram/mariacirova

BRATISLAVA 20. júla – Obľúbená speváčka Mária Čírová sa čoskoro stane mamou a spolu s manželom Mariánom, desaťročným synom Hugom a osemročnou dcérkou Zoe privítajú nového člena rodiny. Už o niekoľko dní si privinie uzlíček šťastia v podobe chlapčeka. Označenie „mladá mama“ ju pritom sprevádza od začiatku jej kariéry a v uplynulých dňoch sa emotívnym vyjadrením k tejto téme vrátila opäť.

Vraveli, že je primladá

31-ročná speváčka sa totiž mamou stala veľmi mladá. Necelý rok po tom, čo zvíťazila v speváckej súťaži Coca Cola Popstar, oznámila, že je tehotná a tesne pred svojimi 21. narodeninami porodila syna Huga. Ako priznáva, tešila sa na neho od prvého momentu, keď sa dozvedela, že je tehotná. Jej plány ani na chvíľku „nenaštrbilo“ okolie a rady iných ľudí, aby išla na potrat. „Pokazila si si život moja...“ alebo „...na tvojom mieste by som si to dala zobrať a máš pokoj“ alebo „Dieťa v dvadsiatke? Ľutujem ťa...“ alebo tiež „čo na to povedali tvoji rodičia a rodina, nie si vydatá!“ zaspomínala si speváčka na sociálnej sieti na vety, ktoré pred mnohými rokmi skloňovali slovo potrat.

Rozcítila ju synova hra na klavíri

Speváčka si na to zaspomínala pri emotívnom momente so svojim synom. Práve jeho hra na klavíri otvorila dávne spomienky. Stali sa „živou“ pripomienkou toho, aký krásny dar si pod srdcom vynosila. „Slzy sa mi tlačia do očí a tieto otázky sa mi vynárajú asi aj vďaka tej nádhernej hudbe, ktorú hráš. Všetky spomienky na naše spoločné začiatky, keď ťa ani nebolo vidno pod mikroskopom a my s ockom sme sa na teba tak tešili! Uzavreli sme sa do svojej bubliny, v ktorej sme boli len my traja a prežívali sme v súkromí svoje malé šťastie a obrovský dar, ktorý nám bol daný,“ napísala speváčka k videu, na ktorom hrá Hugo na klavíri.

Nielen teraz, ale už viackrát predtým sa vyjadrila, že vždy si priala mať skoro rodinu a je nesmierne vďačná za svoj život. Uvedomovala si to preto už vtedy. „Vedela som, že jedného dňa sa to všetko otočí a nikto si už okrem mňa nespomenie na to, čo bolo, čo sa hovorilo a písalo pred 10 rokmi. Taký je život... všetko je len tu a teraz. Priniesol si mi obrovskú životnú lekciu, vďaka ktorej som otvorila oči a mohla sa zhlboka nadýchnuť, aby som prežila v tomto svete plnom takých rôznych ľudí,“ dodala.

„Keď teraz na teba pozerám...aký si úžasný, môj jedinečný a dobrý chlapec. Som hrdá, som taká hrdá mama! Ďakujem Bohu, životu aj celému vesmíru za odvahu. A budem za ňu ďakovať do konca svojho života, lebo len vďaka nej ťa mám!! Ak bude mať tvoj malý braček len kúsok z teba, nemám sa čoho báť,” krásne sa vyznala na záver. Tretie dieťa by mala priviesť na svet za necelé dva týždne.