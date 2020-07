Marián Balázs

Dnes o 20:19 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Skúma lásku medzi mladými: Je zarážajúce, koľko z nich si myslí, že láska je len pudová záležitosť, ktorá vyprchá

Moderná konzumná spoločnosť vplýva aj na vnímanie a budovanie partnerských vzťahov. Ako vnímajú lásku mladí Slováci?

BRATISLAVA 18. júla - Moderná konzumná spoločnosť vplýva aj na vnímanie a budovanie partnerských vzťahov. Hovorili o tom už viacerí renomovaní autori, ako boli napríklad Erich Fromm či Zygmunt Bauman. Ako však lásku berú mladí ľudia napríklad na Slovensku? Aký je rozdiel medzi kryštalickou a tekutou láskou?

Nielen o tom rozprávala Michaela Guillaume z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v relácii KRIŽOVATKY s Mariánom Balázsom. Guillaume je totiž spoluautorkou výskumu o tom, ako mladí ľudia na Slovensku vnímajú lásku a partnerské vzťahy.

Výskum súvisí s novým fenoménom tzv. „vynárajúcej sa dospelosti”, čo je obdobie medzi adolescenciou a ranou dospelosťou. „To je možno centrum nášho výskumu - mladí ľudia, ktorí majú veľa možností, veľa cestujú, hľadajú, vzdelávajú sa a pracujú s médiami,” uvádza Michaela Guillaume pre Dobré noviny.

Mladí odkladajú to, čo robili generácie predtým bežne

Celkovo sa počas výskumu zamerali na vzorku ľudí od 18 do 35 rokov, dnes však hornú hranicu posunuli na 25 rokov. Vysvetľuje to tým, že mladí ľudia čoraz viac odkladajú to, čo napríklad generácia jej rodičov už v ich veku urobila: „Okolo dvadsiatky si zakladala rodinu a vstupovala do trvalého pracovného pomeru, ktorý bol stabilný a vytvoril všetky predpoklady na to, aby rodina mohla rásť, prichádzali prvé deti a tak ďalej.“

V predvýskume sa pýtali 400 študentov, z ktorých väčšina ešte študovala na vysokých školách, na ich pohľady, názory, presvedčenia o tom, čo je láska. „Z toho výskumu vzišli individuálne sociálne reprezentácie, s ktorými začínali výskum, ktorý pokračoval ako hlavný,“ komentuje Michaela Guillaume systém. Z výskumu vzišlo 38 individuálnych sociálnych reprezentácii.

„Mali sme takú teóriu - či je to až také zlé s mladými ľuďmi,“ hovorí a dodáva, že vychádzali z teórie sociológa Zygmunta Baumana o tekutej modernite, resp. tekutých vzťahoch a láske: „Tekutú modernitu definoval ako súčasnú dobu, ktorá je veľmi pohyblivá, je tu obrovská mobilita, cirkulácia, instantnosť, veci na jedno použitie, a tak ďalej.“

Najsilnejšia láska? Kryštalická

Bauman vo svojej knihe Tekutá láska vraví, že efekt doby je na vzťahoch veľmi cítiť. „Keď si ju človek prečíta, je trošku zhrozený - takto by to malo vyzerať vo vzťahoch? Mladí ľudia využívajú vzťahy ako instantné, rýchle, a konzum nás núti využívať vzťah aj ako niečo spotrebné,” upozorňuje Michaela Guillaume s dodatkom, že pri výskume boli zvedaví, či sa to prejaví aj na slovenskej mládeži.

Z výsledkov vyplýva, že u mladých prevažuje najmä tzv. kryštalická láska, stabilná, ktorá z výskumu vyšla ako najsilnejší faktor. „Keď sa začínali mladí ľudia sobášiť, pretože sa milujú, a skončili sa sobáše z ekonomických dôvodov, v tomto čase to bola taká okúzľujúca a romantická láska. Časom však získala stabilitu aj vplyvom kresťanstva a modelu, že kresťanstvo vlastne sobáš a manželstvo dvoch ľudí ako akt lásky veľmi intenzívne podporovalo,“ konštatuje. Zostala tzv. socializovaná romantická láska - ľudia vstupujú do manželstva preto, že sa milujú, ale sú ochotní pracovať na vzťahu.

Prekvapená bola z toho, ako vysoko je prchavá láska

Druhým najsilnejším faktorom bola tekutá láska, čo je akýsi protiklad kryštalickej. Zatiaľ čo kryštalická mala 16,6% z celej variancie, tekutá mala 10,6%. „To boli mladí ľudia, ktorí preferovali napríklad názory typu láska je prchavá, láska je pudová záležitosť, láska je len nástroj na reprodukciu...“ upresňuje a dodáva: „Je zarážajúce a prekvapujúce, že tekutá láska je tak vysoko.“

Ďalší ľudia vnímali lásku ako vznešenú hodnotu, ktorá dáva životu krásu a zmysel. Ľudia ju berú aj ako nezištnú a nesebeckú, ale aj ako spirituálnu, božskú. Jeden z faktorov ju dokonca vnímal len ako boj a emočnú záležitosť, ktorá sa ťažko ovláda a ťažko sa s ňou pracuje.

Výskumníkov zaujímalo, podľa koho študenti vnímali lásku, teda ich zdroje - či to boli napríklad rodičia, alebo blízki ľudia, s ktorými vyrastali. Pýtali sa aj na ďalšie faktory, ktoré ich v tomto mohli ovplyvniť. Práve pri ľuďoch, ktorí lásku vnímali ako kryštalickú, zistili, že majú veľmi silné sociálne zdroje.

„Výrazne sa identifikovali s tým, že zdrojom sú im blízki ľudia. Štatisticky významne sú to blízki ľudia z detstva, partnerský vzťah, z ktorého čerpajú a v ktorom to zažívajú, a vplyv blízkeho okolia,“ uviedla Michaela Guillaume. Ak sú sociálne vzťahy zdravé, tak veľmi silno ovplyvňujú to, ako človek bude vnímať lásku a partnerské vzťahy.

Čo odlišuje kryštalickú a tekutú lásku?

Kryštalickú a tekutú lásku vraj odlišuje záväzok, ktorý sa nachádza pri prvej menovanej: „V rámci kryštalickej lásky všetky hodnoty hovoria o tom - áno, som oddaný. Je tam vzájomná starostlivosť, opatera, zodpovednosť za partnera.“ V prípade tekutej lásky chýba práve ochota zaviazať sa. „Dokážeme mať vzťahy, ktoré si vyvoláme, ktoré nejakým spôsobom iniciujeme, keď potrebujeme,“ vysvetľuje spoluautorka štúdie.

Podľa nej sa taktiež ukázalo, že dnes sa napríklad až tak nečítajú knihy: „Napríklad na sociálnych sieťach fungujú tieto citáty, slogany a heslá, ktorými sa mladí ľudia riadia. Pri kryštalickej láske to boli často verbálne, nejaké citáty, výtržky a krátke slovné útvary - kniha ani poézia nie. Potom to bola aj hudba."

Na školách chýba špeciálny predmet

Podľa Michaely Guillaume v škole chýba predmet o medziľuďskej komunikácii. „Beriem to ako taký predstupeň k vzťahovej výchove. Myslím si, že náš školský systém je nastavený tak, že ho nezaujímajú názory, postoje, skúsenosti mladého človeka,“ tvrdí z vlastnej skúsenosti.

Toto by malo byť na začiatku, aby sa mladí nebáli vyjadriť svoj názor a aby boli schopní vstrebať to, čo ich učia, a aby na to vedeli reagovať.

Viac sa môžete dozvedieť vo videorozhovore.