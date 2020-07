TASR

Dnes o 11:57 čítanie na menej ako minútu NHL: Pastrňák opäť netrénoval, údajne je v karanténe pre kontakt s nakazeným

Český hokejový útočník David Pastrňák aktuálne netrénuje so svojím tímom NHL Bostonom Bruins.

Brankár Bostonu Bruins Jaroslav Halák a spoluhráč David Pastrňák — Foto: TASR/AP

Boston 18. júla (TASR) - Český hokejový útočník David Pastrňák aktuálne netrénuje so svojím tímom NHL Bostonom Bruins. Dôvodom je, že sa stretol s osobou, u ktorej preukázali ochorenie COVID-19 a musel nastúpiť do karantény.

Informáciu priniesol český server iDnes.cz s odkazom na hráčovho agenta. Spoluhráč Zdena Cháru a Jaroslava Haláka údajne nemal pozitívny test na koronavírus.

Pastrňák je tradičným členom prvej formácie „medveďov“. V základnej časti tejto sezóny mal na svojom konte 48 gólov a 47 asistencií v 70 zápasoch a stal sa spoločne s Alexandrom Ovečkinom najlepším strelcom profiligy.

Boston absolvuje po reštarte ročníka miniturnaj o nasadenie v play off. Či bude Pastrňák k dispozícii od začiatku, nechcel tréner Bruce Cassidy špekulovať: „Zatiaľ nerozmýšľam o tom, či sa budeme musieť zaobísť bez jeho služieb. Som pokojný, ale ak by chýbal dlhšie, budeme to riešiť. Zvládneme to, máme z čoho vyberať.“ Sezóna NHL bude pokračovať od 1. augusta.