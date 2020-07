Fortuna liga: Ružomberok zvíťazil v Trnave a predstaví sa v Európskej lige

Trnava 17. júla (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok sa v novej sezóne predstavia v 1. predkole Európskej ligy UEFA 2020/2021. V piatkovom finále baráže o účasť v druhej najprestížnejšej európskej klubovej pohárovej súťaži zvíťazili na ihrisku Spartaka Trnava 2:0 vďaka gólom Jána Masla z jedenástky a Dalibora Takáča.

Slovenský futbal bude na medzinárodnej scéne reprezentovať úradujúci šampión ŠK Slovan Bratislava v Lige majstrov. V Európskej lige si zahrajú MŠK Žilina, FC DAC 1904 Dunajská Streda a MFK Ružomberok, pričom do bojov zasiahnu už v 1. predkole, ktoré je na programe 27. augusta. Žreb tejto fázy sa uskutoční 10. augusta.

Ružomberok prešiel do finále baráže EL po domácej výhre 1:0 nad Michalovcami, zverenci trénera Mariána Šarmíra tiež využili domáce prostredie a v semifinále vyradili Trenčín po výsledku 3:0. Vďaka finálovému víťazstvu nad Spartakom si MFK zopakuje vlaňajšiu účasť v EL, vtedy stroskotal v 1. predkole na Levski Sofia.

Tréner Spartaka neurobil v porovnaní s predchádzajúcim duelom proti Trenčínu žiadnu zmenu v základnej zostave. Jeho náprotivok sa rozhodol pre tri nové mená, pričom vyriešiť musel najmä obzvlášť nepríjemnú absenciu najlepšieho strelca mužstva Twardzika, ktorý stál pre trest za päť žltých kariet.

Na domácej súpiske chýbal z rovnakého dôvodu útočník Sobczyk. Ako prvý pohrozil v 3. minúte Vukojevič, po sóle však z veľkej diaľky netrafil bránku. V úvodnej štvrťhodine sa na trávniku odohrával taktický boj, chýbali šance na jednej či druhej strane.

Hostia sa postupne osmelili, Rusov musel v 20. minúte zasahovať po hlavičke Gereca. V 24. minúte sa po rýchlej akcii na jeden dotyk dostal k strele Regáli, ale lopta mu nesadla. Ružomberčania mali v týchto chvíľach prevahu.

Po zaváhaní Moenzu sa im otvorila pravá strana, Rusov však pohotovým zákrokom zabránil tomu, aby krížny center prešiel na úplne voľného hráča Ružomberka. V 42. minúte Bamidele Isa na hranici pokutového územia vyhral súboj o loptu s kapitánom hostí Maslom, ale jeho lob pristál len na hornej sieti Macíkovej bránky.

V 52. minúte Gamboš priamo z rohu takmer prekvapil Macíka, ktorý loptu zachytil tesne pred čiarou. Do druhého dejstva vstúpili hráči Spartaka aktívne, ale dostávali sa len po šestnástku súpera. V 64. minúte sa po chybe Izuchukwua dostal k lopte Regáli, ktorý však v dobrej pozícii vystrelil po zemi veľmi slabo.

S pribúdajúcimi minútami sa na hráčoch oboch mužstiev začala prejavovať únava z nahusteného programu a z trávnika sa vytrácali rušivé momenty. V 81. minúte rozhodca Gemzický po faule na ružomberského hráča v súperovej šestnástke ukázal na biely bod a kapitán Maslo jedenástku chladnokrvne premenil - 0:1.

Domácim zostalo na odpoveď málo času, navyše v 89. minúte inkasoval červenú kartu Bamidele Isa a bolo po nádejach Spartaka. V nadstavenom čase ešte Takáč osamotený pre Rusovom poistil triumf hostí - 0:2. Trápenie domácich v turbulentnom závere stretnutia podčiarkol Vukojevič, ktorý z jedenástky po faule na Nsumoha prepálil bránku.

Hlasy po zápase:

Ján Haspra, tréner Ružomberka (zdroj: RTVS): „Dnes to bol vyrovnaný zápas, rozhodli sme z penalty, súper svoje šance zahodil. Sme šťastní a ideme domov. Bola to fantastická sezóna, ďakujem chlapcom za všetko, zmenili mi život k lepšiemu.“

Marián Šarmír, tréner Trnavy (zdroj: RTVS): „Ťažko sa mi to hodnotí, je mi ľúto divákov. Prišli v hojnom počte a videli to, čo videli zo strany istých pánov, ktorí ovplyvnili zápas. Podľa toho, čo som videl z lavičky, to bola vymyslená penalta, pozriem si záznam. Mrzí ma, že sme neprehrali férovo. Urobíme všetko pre to, aby bol európsky pohár v Trnave na budúci rok.“

Samuel Benovič, stredopoliar Trnavy: „Súper vyčkával a hral na brejky. Bol to úplne iný zápas ako s Trenčínom. Prehrali sme a sme smutní, rozhodla efektivita pri premieňaní šancí. Myslím, že sme v nadstavbe hrali pekný futbal, čo ocenili aj diváci. Verím, že v novej sezóne ich potešíme ešte viac.“

Ján Maslo, kapitán Ružomberka: „Trocha sme sa v zakončení trápili. Chvalabohu, po jedenástke sa to otvorilo, pridali sme druhý gól a radujeme sa z úspechu. Vedeli sme, v čom je Trnava silná a to sme eliminovali. Zaslúžene sme vyhrali a postúpili do Európskej ligy. Chvíľu si to užijeme a potom sa vrátime do reality, lebo nový ročník ligy už klope na dvere.“

Matúš Macík, brankár Ružomberka: „Vedeli sme, čo chceme hrať a presne nám to vychádzalo. Chalani hrali vzadu vynikajúco, veľa práce som nemal, ale to som aj čakal. S Trnavou sme v sezóne trikrát prehrali, dnes to konečne vyšlo. Bolo to o jednom góle, chvalabohu sme ho dali my.“