TASR

Dnes o 10:22 čítanie na minútu 0 zdieľaní OH2020: Tokio neplánuje redukciu, Bach sa chce pripraviť na viac scenárov

Organizátori olympijských hier v Tokiu informovali, že sa im podarilo zabezpečiť si dejiská pre konanie všetkých súťaží aj na ďalší rok.

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Lausanne 17. júla (TASR) - Organizátori olympijských hier v Tokiu informovali, že sa im podarilo zabezpečiť si dejiská pre konanie všetkých súťaží aj na ďalší rok. Budúce leto sa tak podujatie môže konať v pôvodne plánovanom formáte a s takmer identickým programom.

Olympiáde hrozila po ročnom odklade pre pandémiu koronavírusu redukcia programu, pretože viaceré vybudované objekty infraštruktúry mali už v čase nového termínu slúžiť inému účelu. Organizátori hier však potvrdili, že si zaistili správu všetkých 42 športovísk, olympijskej dediny i novinárskeho centra.

Olympiáda ako žiadna iná predtým

„Bude to olympiáda, ako žiadna iná predtým. Bezpečnosť a jednoduchosť musí byť obrazom hier. Podujatie bude mať špeciálnu hodnotu ako symbol solidarity a jednoty,“ vyhlásil podľa DPA prezident organizačnej komisie Joširó Mori na piatkovom 136. zasadaní MOV. To sa uskutočnilo online formou pre pandémiu koronavírusu.

Mori ďalej informoval, že zdravotné opatrenia v súvislosti s pandémiou vojdú v platnosť a jeseň a odvtedy sa budú môcť konať aj testovacie podujatia. Organizátori sa taktiež zaviazali k znižovaniu nákladov.

Posunutie môže stať až 6 miliard dolárov

Posunutie hier však bude podľa odhadov stáť dve až šesť miliárd dolárov, väčšinu z nich by mali zaplatiť japonskí daňoví poplatníci. Organizátori nepredložili žiadne celkové odhady nákladov a nešpecifikovali ani náklady na opätovné prerokovanie zmlúv o dejiskách konania podujatia a iných zariadeniach.

„Máme pred sebou mamutiu úlohu. Organizácia týchto odložených olympijských hier bude veľmi odlišná od podujatia, ktoré by sa konalo za normálnych okolností. Nikto dnes nevie, ako bude svet vyzerať v júli a auguste budúceho roka. Preto sa musíme pripraviť na viacero scenárov,“ cituje agentúra AP prezidenta MOV Thomasa Bacha.

Hry bez divákov nechcú

Predstavitelia MOV rokovali aj o možnosti usporiadať hry bez divákov, no tento scenár nikto nechce. Bach i Mori uviedli, že ďalší posun termínu hier nie je možný a v prípade takejto hrozby by OH zrušili.

Olympijské hry v Tokiu mali pôvodne odštartovať už na budúci týždeň v piatok 24. júla, no MOV ich pre pandémiu koronavírusu koncom marca preložil o rok. Hry sa tak uskutočnia od 23. júla do 8. augusta 2021. Paralympijské hry budú v Tokiu na budúci rok od 24. augusta do 5. septembra.