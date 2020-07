TASR

Dnes o 10:20 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Fortuna liga: Slovan odštartuje prírpavu v utorok, ako prvé testy na COVID-19

Hráči Slovana Bratislava absolvujú ako prvé pretestovanie na COVID-19 a na ďalší deň ich už čaká úvodný tréning.

Na snímke hráči ŠK Slovan Bratislava — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 17. júla (TASR) - Čerstvý majster Slovenska vo futbale odštartuje letnú prípravu v utorok 21. júla. Hráči Slovana Bratislava absolvujú ako prvé pretestovanie na COVID-19 a na ďalší deň ich už čaká úvodný tréning.

„Belasí“ si počas prípravy zmerajú sily na Tehelnom poli s aktuálnym maďarským vicemajstrom MOL Fehérvár FC, ktorý si v sezóne 2018/19 zahral v skupinovej fáze Európskej ligy. Okrem toho sa stretnú so Skalicou, Slováckom a generálka na novú sezónu bude s Puskásovou Akadémiou.

Príprava v domácich podmienkach

„Prípravu strávime v domácich podmienkach. Nepredpokladáme, že by hráči po krátkom voľne mali padnúť kondične dole. Úvodné dni sa budú niesť v opätovnom naštartovaní po kondičnej i hernej stránke, následne prejdeme na prípravné zápasy. Cieľom je poctivo sa pripraviť na všetko, čo nás čaká. Zažili sme úspešnú sezónu, no chceme sa naďalej zlepšovať a posúvať sa dopredu v každej jednej oblasti. Máme pred sebou nové výzvy a chceme sa pobiť o čo najlepší výsledok aj v Európe," povedal pre oficiálnu stránku športový riaditeľ klubu Richard Trutz.

Ten prezradil, že Slovan počas leta nechystá veľké zmeny v majstrovskom kádri: „Zostáva stabilizovaný. V tejto chvíli predpokladáme maximálne jeden príchod do mužstva. Radi by sme však reagovali na medializované informácie o možnom príchode Erika Jirku. O tomto hráčovi sme neuvažovali a nerokovali sme o jeho potenciálnom príchode. Na krídelných pozíciách máme dostatočnú kvalitu a konkurenciu. Stále nemôžeme počítať s Filipom Lichým, ktorý sa zotavuje z dlhodobého zranenia. Ostatným hráčom, ktorých trápili zdravotné problémy, by pauza mala pomôcť, aby si doliečili menšie zranenia a boli stopercentne fit.“

Čo s hráčmi na hosťovaní?

Vedenie tímu sa zaoberá aj otázkou hráčov, ktorí boli doteraz na hosťovaniach v iných kluboch. „Arťom Suchockij zostáva na hosťovaní v Diname Minsk až do konca tohto roka. Hosťovanie v Zlatých Moravciach sa skončilo Borisovi Cmiljaničovi, sme v rokovaní o jeho prípadnom prestupe. Dejanovi Dražičovi sa končí hosťovanie v Zaglebie Lubin, kde s jeho výkonmi panovala spokojnosť a ukazoval sa v dobrom svetle. O Dejana prejavil záujem nielen Zaglebie Lubin, ale ozvali sa aj ďalšie európske kluby. Celú situáciu si musíme vyhodnotiť a prijať čo najlepšie rozhodnutie pre klub i samotného hráča,“ pokračoval Trutz.

Nový ročník Fortuna ligy sa začína 8. augusta. Prvé kolo kvalifikácie Ligy majstrov sa odohrá 18./19. augusta, pričom všetky kvalifikačné kolá Ligy majstrov a Európskej ligy sa odohrajú na jeden zápas (s výnimkou play-off Ligy majstrov). Výhodu domáceho prostredia určí žreb.