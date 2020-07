TASR

Dnes o 15:25 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Tóth je v plnej príprave, o limit na OH by sa rád pokúsil už v októbri

Úradujúci olympijský šampión v chôdzi na 50 kilometrov Matej Tóth je v plnej príprave na záver roka.

Na archívnej snímke Matej Tóth — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 17. júla (TASR) - Úradujúci olympijský šampión v chôdzi na 50 kilometrov Matej Tóth je v plnej príprave na záver roka. Dúfa, že limity na budúcoročné OH v Tokiu sa budú môcť plniť už skôr ako 1. decembra. Tento termín je zatiaľ stanovený Svetovou atletikou (WA), no uvažuje sa o skoršom uvoľnení.

Tóth sa v nedeľu po dlhšom čase predstavil na kratšej trati. V prvom kole slovenskej atletickej ligy v Dubnici nad Váhom po 288 dňoch súťažnej pauzy triumfoval v chôdzi na 5000 m výkonom 19:54,58 min.

Absolvoval prvý štart v klasickom štadiónovom ligovom kole po štyroch rokoch, deviatich mesiacoch a 27 dňoch: „V minulých rokoch, aj olympijskom, som mal zranenia a všetko sme smerovali na päťdesiatku. Nebol čas riešiť celkovo prípravu, nahrnuli sa resty, čo sa týka rýchlosti. S trénerom sme si povedali, že využijeme čas, keď nie sú dôležité preteky, aby sme nabrali rýchlosť, aby sme sa vrátili k tomu, čo mi vyhovovalo. Zamerali sme sa na intenzitu, na rýchlostné tréningy a aj kratšie preteky, ktoré potrebujem, aby som zrýchlil. Ono sa to nezdá, ale aj na päťdesiatku potrebujem rýchlostné rezervy, cítim sa stále lepšie a lepšie. Ešte to nie sú hviezdne výkony, ale povzbudenie pre mňa, že ideme správnym smerom."

Zverenec Mateja Spišiaka sa po vypuknutí pandémie nového koronavírusu rozhodoval, či ukončí kariéru, alebo sa pokúsi o obhajobu zlata z Ria de Janeiro 2016. „Presunuli olympiádu a ja som bol nastavený tak, že tento rok je posledný. Bolo veľmi náročné sa s tým vyrovnať, najskôr som sa zmieril, že končím a na olympiádu nejdem. Následne som si uvedomil, že bola by škoda neskúsiť to a nezabojovať. Prežíval som rôzne fázy, ako som sa do toho dostával späť, bolo to ťažké v tréningu aj v tom, či som ešte schopný sa dostať na top úroveň. Krok za krokom sa to vyvinulo správnym smerom. Som presvedčený v hlave a verím, že aj v tele, že na to mám a je tam ešte nádej, aby som sa na olympiádu dostal, pripravil sa na ňu a uspel tam," povedal pre TASR 37-ročný Tóth.

K pokračovaniu ho povzbudzovalo aj okolie: „Samotné rozhodnutie som musel spraviť ja, darmo by ma niekto presviedčal, keby som sa s tým nestotožnil v hlave. Určite tam musel byť veľký vplyv zvonku, či už to bolo od trénera, vedenia Slovenského atletického zväzu (SAZ), Dukly, ale aj verejný tlak v pozitívnom slova zmysle. Určite mi veľmi pomohlo, že som videl podporu ľudí, ktorá bola veľmi dôležitá. Sám seba by som už asi nedokázal motivovať, ale to, že som videl záujem, bola pre mňa najsilnejšia motivácia.“

Slovenský atlét sa pripravuje na október, keď sú na programe majstrovstvá Slovenska v chôdzi na 20 km v Dudinciach (10. októbra) a národný šampionát na polovičnej trati v Borskom Mikuláši (24. októbra).

Pokiaľ sa však budú dať plniť limity, v hre je štart na 50 km: „Chystáme sa na október, je to pre nás vrchol sezóny. Máme dve alternatívy, uvidíme, či budeme môcť plniť limity. Tým pádom už v októbri by sme mohli využiť formu, aby sme splnili limit a aby sme sa dostali na olympiádu. Ak by sa to nepustilo, budeme pokračovať v príprave až do decembra a v decembri skúsime absolvovať preteky pravdepodobne na juhu Európy.“

SAZ uvažuje, že v decembri zorganizuje majstrovstvá SR v chôdzi na 50 km v zahraničí: „Všetci sú opatrní. Komunikujeme s Talianmi, majú v pláne druhý decembrový víkend päťdesiatku ako kvalifikáciu na olympiádu. Ešte neurčili miesto, vedia len, že to chcú robiť niekde na juhu, možno na Sicílii, to by pre nás tiež bola alternatíva. Najlepšie by bolo, keby sme už v októbri mohli plniť limity. Ak by to bolo definitívne dané, je dosť času preorientovať sa a začať sa chystať na päťdesiatku.“